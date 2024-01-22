Дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла про один дієвий напій, який чудово бореться із наслідками переїдання.

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Детоксикація – це процес очищення організму від токсинів шляхом їх знешкодження і подальшого виведення.

Проводити її можна хімічними та фізичними методами, екстрено або ж природньо. Дієтологиня навіть поетапно розповіла через що відбувається природня детоксикація.



"Природня детоксикація відбувається через легені (вуглекислий газ), шкіру (молочну кислоту та токсичні речовини з потом), печінку (виробляє ферменти детоксикації, які зв'язують токсини і перетворюють їх у нетоксичні форми), нирки (виводять продукти обміну речовин і токсини з крові і виводять їх із сечею), кишківник, імунну систему (поглинання токсинів за допомогою фагоцитозу та зв'язування з білками крові)", – зазначила Оксана Скиталінська.



Вода – дієвий очисник для організму / Фото Pexels

Вода – чудовий напій для детоксу

Та найбільше впливає на процес природної детоксикації, особливо взимку – це вода. У холодну пору вона завжди в дефіциті, бо нам хочеться її менше пити. Дієтологиня розповіла, що зневоднення може призвести до розвитку багатьох хронічних захворювань.

Для людини, яка має нормальну масу тіла випивати на добу треба 3 літри води, але вода міститься в овочах, фруктах, ягодах, готових стравах та напоях, тож чистої води варто вживати трохи менше.

Оксана Скиталінська радить розпочинати день зі склянки теплої води. Щоб було смачніше, ви можете додати трохи лимона.

А от посилити природну детоксикацію організму може сауна, ростки броколі чи вживання продуктів з високим вмістом клітковини.