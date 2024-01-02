Здорові професійні практики – це шлях до продуктивної, щасливої роботи, від якої ви відчуваєте задоволення та радість. І найкраще, що ви можете зробити для себе – це дуже чітко розділити робоче та особисте життя.

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Розставте пріоритети

Для того, щоб правильно виставити свої кордони, перш за все потрібно переглянути свої пріоритети. Наприклад, якщо і ви, і ваш керівник вважаєте, що ваше головне завдання – це обслуговувати клієнтів, ви зможете піти на компроміс щодо інших ваших обов'язків.

Інший приклад – якщо ви маєте дитину. Оскільки, швидше за все, батьківство для вас є вищим пріоритетом за роботу, ви можете встановити для себе, що можете працювати тільки у шкільні години.

Делегуйте завдання

Не забувайте делегувати завдання, коли це необхідно. Вам навряд чи будуть дякувати, якщо ви будете робити все самостійно та перенапружитеся. Натомість попросіть колег про допомогу або ж довірте частину роботи своїм помічникам. Так ви зможете забезпечити безперебійну роботу щодня та встигатимете робити все, і вам не доведеться перепрацьовувати.

Зрозумійте свої межі

Важливо розуміти, які саме завдання є вашими обов'язками, а від яких ви можете відмовитися. До того ж переконайтеся, що ви можете прийнятно виконувати усі ваші робочі обов'язки та не берете на себе більше, ніж потрібно.

Подумайте про час, який потрібний на виконання кожного завдання та підрахуйте, скільки їх ви можете виконати. Це допоможе вам встановити регулярний робочий темп.



Виконувати роботу варто у спокійному, ненапруженому темпі / Фото Pexels

Візьміть відпустку

Якщо ваша компанія пропонує вам певну кількість днів оплачуваної відпустки, використовуйте їх. По-перше, так ви отримаєте час для своїх хобі, особистого життя та відпочинку. До того ж після перерви у роботі ви станете тільки ще більш продуктивними.

Важливо брати вихідні і в ті дні, коли ви хворієте, щоб ефективно і повністю одужати, а не працювати через силу і у погане самопочуття.

Встановіть обмеження

Коли ви отримали уявлення про своє робоче навантаження, починайте встановлювати обмеження – як для інших, так і для себе. Наприклад, ви можете встановити межу не приносити із собою на роботу особисті речі для виконання завдань. Замість цього ви можете просити надати компанію увесь необхідний інвентар: наприклад, ноутбук чи комп'ютер для ведення документації тощо.

Також корисно обмежити кількість годин, які ви можете працювати на тиждень. Якщо це повний робочий день, не працюйте більше, ніж 8 годин, та більше ніж 25 годин на тиждень за неповного робочого дня.

Встановіть чіткий графік

Чіткий графік роботи має бути не лише у вас в голові – поділіться ним також і з колегами. Так ви не будете отримувати пошту, повідомлення та дзвінки з роботу у ваш вільний час та не будете відволікатися від відпочинку.

Встановіть межі вдома

Це також надзвичайно важлива порада, якщо ви не хочете працювати надмірно. Не забирайте роботу з офісу до себе додому та виконуйте робочі завдання тільки під час робочих годин.

Ви також можете відмовитися від перевірки робочої пошти на вихідних. Відділити роботу від відпочинку може бути складніше, якщо ви працюєте віддалено, але у такому випадку ви можете виділити одне конкретне місце для роботи.

Приготуйтеся до конфронтацій

Більшість професіоналів поважають особисті кордони людей, та ви все ж можете зустріти когось, хто не буде погоджуватися зі встановленими вами межами. І через це корисно підготуватися до можливих конфронтацій і зрозуміти для себе, які речі є для вас принциповими, а щодо чого ви можете піти на компроміс.

Якщо хтось намагається перевірити ваші кордони, намагайтеся спокійно пояснити свої межі на не здавайтеся. Також приготуйтеся говорити "ні" частіше, ніж ви звикли.