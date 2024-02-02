Ходити в салон кожні кілька тижнів через сиві волосинки може бути виснажливо та дорого, а постійне використання фарби для волосся може йому і справді серйозно нашкодити. Натомість ви можете скористатися кількома натуральними способами замаскувати сивину.

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Засіб з чорного чаю

Для того, щоб замаскувати сивину за допомогою чорного чаю, який майже напевне знайдеться у вас вдома, вам знадобляться:

2 чайні ложки листя чорного чаю;

стакан води.

Для того, щоб зафарбувати сивину, вам потрібно виділити годину часу. Спершу закип'ятіть чорний чай у стакані води та дайте йому настоятися протягом кількох хвилин. Після цього відставте розчин для того, щоб він охолодився. І коли він вже буде кімнатної температури, нанесіть його на волосся і залиште так на годину.

Після цього промийте волосся прохолодною проточною водою, але не використовуйте шампунь.

Повторювати цю процедуру можна кожні два тижні. Чорний чай буде затемнювати ваше волосся, а також додаватиме йому блиску, і це робить його чудовим засобом для відновлення тьмяного волосся.

Шавлія

Для того, щоб використати цей метод фарбування сивини, вам знадобиться 2 склянки води та жменя листя шавлії. Спершу відваріть листя шавлії у воді та дайте йому настоятися протягом кількох хвилин.

Перед тим, як ви будете використовувати рідину, вона має охолодитися, а потім пролийте її на волосся. Переконайтеся, що ви не пропустили жодне пасмо. Залиште розчин на голові на дві години, а після цього вимийте волосся за допомогою м'якого шампуню, тільки переконайтеся перед цим, що у ньому немає сульфатів.

Повторювати цю процедуру варто раз на тиждень. Листя шавлії – це один з найбільш ефективних природних засобів від сивого волосся. Вона допомагає відновити природний колір та запобігає росту сивого волосся.

Засіб з кокосової олії та лимона

Вам знадобляться 2 столові ложки кокосової олії та всього 1 столова ложка лимонного соку. Ці два інгредієнти вам потрібно змішати у мисці і відразу ж почати наносити на волосся. Втирайте суміш у всю довжину волосся – від кінчиків до шкіри голови. Коли все волосся буде покрите, залиште суміш так на 30 хвилин.

Після цього ви можете вимити волосся за допомогою м'якого шампуню, що не містить сульфатів.

Повторювати таку процедуру потрібно двічі на тиждень. І кокосова олія та лимон не усувають сивину, вони затримують сам процес та допомагають зберігати пігментні клітини у волосяних фолікулах.

Промивання картопляними шкірками

Якщо ви готували на вечерю картоплю, не поспішайте викидати шкірки, адже вони можуть вам знадобитися для того, щоб позбутися сивини. Вам потрібні шкірки від 6 картоплин та 2 склянки води.

Варіть картопляне лушпиння до того часу, поки не утвориться густий крохмалистий розчин. Дайте йому охолонути, а потім процідіть лушпиння та зберіть цю рідину в кухоль.

Вимийте волосся шампунем та нанесіть кондиціонер, а тільки після цього – ополіскувач з картопляних шкірок. Після цього волосся не потрібно промивати.