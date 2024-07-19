Не тільки водою: що треба робити з огірками після кожного поливу

Липень – це саме час збору врожаю огірків. І якщо ви хочете, щоб він був рясний, саме час подбати про правильний догляд за культурою.

Дуже часто причиною падіння врожайності огірків стає дефіцит вологи. І всі городники, які вже не перший рік вирощують культуру, пам'ятають про те, що полив потрібно проводити часто та робити його досить рясним.

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Що робити після поливу огірків

Перш за все, поливати огірки потрібно тільки теплою водою, адже інша температура може завдати рослинам серйозної шкоди. Але все ж є один важливий нюанс, про який часто забувають навіть найбільш досвідчені дачники.

Виявляється, поливом догляд за огірками не обмежується, і після нього потрібно зробити ще одну важливу дію, а саме розпушування ґрунту під рослиною. Для цієї процедури потрібно використовувати звичайну сапку.

Окрім того, дуже важливо покрити грядки огірків мульчувальним матеріалом. Найкраще для цього підійде солома, адже так коріння рослини зможе отримати більше кисню та засвоювати більше корисних мікроелементів та сполук. Окрім того, саме мульча допомагає затримувати вологу в ґрунті, а в спекотну погоду це неймовірно важливо.



Огіркам потрібний правильний полив / Фото Pexels

Як правильно поливати огірки

Здавалося б, ця процедура неймовірно проста. Втім, тут також потрібно дотримуватися певного алгоритму, адже і надмірна волога, і її нестача призведуть до погіршення врожайності або навіть до появи захворювань.

Для поливу найкраще використовувати відстояну воду температурою не менше, ніж 25 градусів. Поливати потрібно не зверху, над листям, а під корінь. Та пам'ятайте, що біля кореневої шийки земля має залишатися сухою, отже огірки варто поливати тонким струменем води.

Краще не поливати зі шланга, адже великий потік води розмиває землю та може пошкодити кореневу систему рослин.