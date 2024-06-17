Як захистити персики від кучерявості: прості способи порятунку дерева

Персик – це досить вибагливе у догляді дерево, та чимало садівників вирощують його через надзвичайно смачні та солодкі плоди. Втім, для того, щоб їх таки отримати, потрібно знати, як захистити персик від хвороб.

В українських садах і персики, й нектарини можуть давати прекрасний урожай – якщо тільки знати, як їх правильно вирощувати. З гарно підібраним доглядом отримати солодкі та соковиті плоди зможе навіть садівник-початківець.

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Як розпізнати кучерявість персика: основні ознаки

Кучерявість персика – це дуже поширена хвороба, із якою доводиться зіштовхуватися чи не кожному садівнику. Часто вона виникає через не надто сприятливі погодні умови – наприклад, прохолодну та дощову погоду. Проявлятися вона починає в травні та в період росту та формування зав'язі.

Ось основні ознаки кучерявості персика:

швидкий розвиток хвороби. Всього за кілька днів листки можуть стати з нормальних повністю деформованими, а на бруньках з'являється почервоніння;

Всього за кілька днів листки можуть стати з нормальних повністю деформованими, а на бруньках з'являється почервоніння; кучерявість зазвичай вражає тільки молоді зелені пагони. Відбувається це через 6 – 8 днів після початку росту. Дорослі листки рідше стають жертвою хвороби;

Відбувається це через 6 – 8 днів після початку росту. Дорослі листки рідше стають жертвою хвороби; листя та кінчики пагонів викривляються і покриваються білуватим нальотом та всихають, а потім стають чорними та опадають;

і покриваються білуватим нальотом та всихають, а потім стають чорними та опадають; зав'язь може обсипатися , а плоди стають дрібними, жорсткими та не надто смачними;

, а плоди стають дрібними, жорсткими та не надто смачними; в уражених пагонах міжвузля укорочені, а хворі гілки товщають.

Як боротися з кучерявістю персика

На жаль, одноразовою обробкою впоратися із хворобою повністю не вдасться, тож вам варто налаштуватися на регулярні профілактичні заходи. Уражені гілки потрібно обрізати, а хворе листя – оббирати та спалювати.

Також варто братися за це якомога раніше, щоб грибки ще не встигли дати спори. Втім, ніколи не кидайте обрізки у компост, адже він може бути заражений хворобою.



Персики потрібно обробляти від хвороби / Фото Pexels

Для боротьби із хворобою на дереві вам потрібно обприскувати його сучасними фунгіцидами. Непогано для цього підійдуть такі засоби: Скор, Хорус, Ридоміл Год та Фундазол.

Та недостатньо поборотися із хворобою: вам також потрібно подумати про те, як уникнути тієї ж проблеми у майбутньому. І ось кілька профілактичних заходів, які будуть надзвичайно корисними:

восени після того, як опаде листя, приберіть його залишки з пристовбурного кола. Поки зберігається плюсова температура, проведіть вкорінююче обприскування гілок, стовбура та землі;

весняне обприскування потрібно проводити із препаратами з міддю ще до того, як розпустяться бруньки;

щойно набряклі бруньки після розкриття потрібно обробити фунгіцидами – препаратами із міддю.

Якщо вже кілька років рослину не вражає кучерявість, обробки можна звести до мінімуму – одна восени після листопаду, і одна навесні.