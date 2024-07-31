Рослини будуть захищені від паразитів: потрібний один продукт з кухні

Можливо, ви вирощуєте часник у себе на городі? Та навряд чи ви думали про те, що цей простий овоч може захистити всю вашу ділянку від великої кількості шкідників.

Дуже часто садівники вирощують не тільки їстівні культури, але й пахучі квіти, адже вони можуть прикрасити будь-яку ділянку. Та одна з найбільших напастей, що може статися тут – це комахи. На щастя, один простий рецепт може захистити рослини.

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Що потрібно робити з часником

Перш за все, вам знадобиться банка. У неї висипте перець горошком, подрібнений часник та трохи червоного перцю. Також до цієї суміші потрібно додати кілька крапель білого оцту, а також пів літра теплої води.

Розчин потрібно прибрати та дати йому настоятися приблизно добу. Після того, як ви процідите настій, а рідину, насичену часником, переллєте у пляшку з пульверизатором, можна буде діяти.

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Рослини вам потрібно обприскати у тих місцях, де ви помічаєте комах. Результат стане очевидним вже дуже скоро – їхня кількість суттєво скоротиться. Між використаннями суміш експерти радять зберігати у холодильнику.



Квіти потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels

Засіб з часнику радять використовувати для того, щоб відлякувати таких популярних садових шкідників, як попелиця та слимаки. До речі, чудово часниковий настій може впоратися і з відлякуванням комарів, тож навіть вони тікатимуть з вашої ділянки якнайдалі, щойно ви почнете використовувати цей засіб.