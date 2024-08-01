Одна рослина, яка може врятувати від укусу комарів: вона росте скрізь

Синоптики прогнозують у серпні спекотну погоду, тож комарі все ще зберігатимуть свою активність. Вдень вони не сильно активні, а от пік укусів припадає від 20 до 22 вечора. Якщо ви захочете цей час провести на вулиці – не хвилюйтеся, завдяки одній рослині комарі до вас не підлетять.

Фахівці знають, що деревій є корисною рослиною, оскільки має протизапальні та протимікробні властивості. Для тих, хто буде перебувати на природі у вечірній час доби є один дієвий спосіб захиститися від комарів. Якщо ви забудете антимоскітний спрей, то допоможе вберегтися від укусів саме деревій.

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Як деревій відганяє комарів

Натуральні масла деревію відлякують комарів та інших летючих комах. Деревій має дрібні білі квіти, які можуть мати рожевий відтінок. Окрім того, що ця трава запобігає інфекціям, вона чудово відлякує комарів та є ефективнішою за всі хімічні спреї.

Щоб відлякати комарів, зберіть листя рослини та скрутіть в невеличку кульку в руках. Важливо брати виключно листя, не квіти. Кулька листя з деревію матиме гарний аромат, тож потріть нею тіло, яке незахищеним одягом.

Як використовувати деревій від комарів: дивіться відео

Фахівці кажуть, що якщо ви поріжетесь чи поцарапаєте шкіру, то до травмованого місця варто прикласти деревій. Кровотеча значно зменшиться, оскільки рослина має антибактеріальні властивості.

Важливий момент: деревій росте практично всюди, тож на природі чи в саду його буде знайти досить легко. Окрім того, з деревієм можна зробити натуральний спрей і лосьйон проти москітів. Ними можуть користуватися навіть діти, бо в його складі немає жодної хімічної речовини.