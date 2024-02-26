Якщо вам потрібно терміново виходити у справах і виглядати якнайкраще, але при цьому ви помітили, що голова вже жирна, не варто засмучуватися. Кілька перевірених способів можуть допомогти вам дуже швидко впоратися із цією проблемою.

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Сухий шампунь

Для того, щоб використати сухий шампунь правильно, вам спершу потрібно добре струсити флакон, щоб усі компоненти добре перемішалися. Після цього вам потрібно обережно розподілити волосся за допомогою гребінця на секції. При цьому вам потрібно намагатися створити якомога більше секцій для того, щоб надати своїй зачісці найбільш свіжий вигляд.

Але, звісно, тут потрібно орієнтуватися і на свої відчуття, і на ступінь забрудненості волосся.

Тримати флакон потрібно на відстані 20 сантиметрів від волосся, а потім розпорошити його вміст на пасма. Наносити засіб потрібно тільки на корені волосся.

Прикореневий об'єм

Ви могли вже це помітити: жирне волосся одразу втрачає весь об'єм та може зіпсувати вашу зачіску. І для того, щоб візуально замаскувати брудну голову, вам потрібно відтворити ефектний об'єм вдома.

Зокрема, недбало укладене волосся може виглядати не тільки стильно, але і дати вам потрібний об'єм. Ви можете використати лак чи інші засоби для того, щоб закріпити ефект.



Повернути об'єм волоссю дуже важливо / Фото Pexels

Проділ на інший бік

Так, цей лайфхак може здаватися надзвичайно очевидним, та чимало людей про нього все ж забувають. І укладання волосся в однакове положення призводить до звикання, і воно з часом починає опускатися вниз.

А ви ж хочете досягти зовсім протилежного ефекту. І зміщення пробілу може миттєво додати вам бажаного об'єму та зробити жирність менш помітною.