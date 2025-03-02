Не допускайте помилки: як підрізати квіти, щоб вони довго були свіжими

Букет квітів – це завжди приємність для дівчини. Та для того, щоб ці квіти не зав’янули, за ними потрібно правильно доглядати й правильно обрізати їхні стебла.

Якщо дотримуватися рекомендацій, то квіти будуть стояти довго, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку флористки Олени Дрючан. Кілька ключових порад допоможуть зберегти красу квітів на багато днів.

Цікаво Посадіть на подвір'ї ці високі квіти: сад вразить цвітінням

Як треба обрізати стебла квітів

Більшість людей обрізають стебла звичайними ножицями, однак це є помилкою. Леза ножиць здавлюють стебло, пошкоджуючи капіляри, через які квітка отримує вологу. Відповідно через цей процес погіршується поглинання води. Навіть, якщо квіти стоятимуть у вазі з чистою водою, вони все одно почнуть в’янути.

Найкраще обрізати стебла гострим ножем чи садовим секатором. Вони здатні зробити рівний та чистий зріз без пошкодження тканин стебла. Зріз потрібно робити під кутом 45 градусів, щоб збільшити площу поверхні для кращого вбирання води. Також такий кут не дозволяє стеблу щільно лягати на дно вази й блокувати потік рідини.

Важливим нюансом є й те, що обрізку потрібно проводити під водою. Обрізання стебла на повітрі може утворити в капілярах повітряну пробку, яка перекриє доступ води. Тому потрібно наповнити ємність з водою та в ній проводити зріз. Обрізати стебла варто кожних 2 дні.

Правила обрізання стебел квітів: дивіться відео

Як часто змінювати воду для квітів

Для того, щоб квіти довше простояли найкраще використовувати фільтровану чи відстояну воду кімнатної температури. Холодна вода погано впливає на рослину, а тепла – пришвидшує їхнє старіння. Щоб у воді не накопичувалися бактерії, змінюйте її щодня. Щоб продовжити життя букета, капніть у вазу кілька крапель лимонного соку чи оцту.

Також існують спеціальні підживлення для квітів, які продаються в магазинах. Втім, можна скористатися й домашніми засобами. Продовжить життя квітам звичайний цукор. На 1 літр води потрібно додати чайну ложку. Щоб знизити рівень бактерій можна скористатися аспірином – на 1 літр води потрібно половину таблетки. Добре очищає воду активоване вугілля. На 1 літр достатньо буде однієї подрібненої таблетки.

Всі засоби поспіль додавати не можна, лише вибрати щось одне із запропонованих варіантів. Букет розмістіть подалі від сонячного світла, оскільки тепла температури призводить до в’янення квітів. Не можна тримати квіти поруч з фруктами, оскільки вони прискорюють старіння букета.