Тюльпани стоятимуть у вазі 2 тижні: важливі поради, які збережуть квіти надовго

За кілька днів настане романтичне свято День закоханих, тож дівчат чекають великі оберемки квітів. Якщо у вашій вазі стоятимуть красиві тюльпани, то радимо дізнатися завдяки кільком порадам, завдяки чому їхній термін свіжості можна продовжити.

Тюльпани можуть тішити дівчат понад тиждень, але для цього треба вдатися до кількох простих маніпуляцій, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм pollicooking.

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Зріз стебла

Ключовим моментом збереження свіжості тюльпанів є рівний зріс стебла кожного дня. Зрізайте його на сантиметр постійно й не бійтеся, що занадто їх вкоротите. У воді тюльпани продовжують рости й витягуються.

Холодна вода

Для тюльпанів використовуйте у вазі холодну воду, оскільки ці квіти її дуже люблять. Щоб зберегти квіти свіжими на довший час – додайте у вазу кілька шматочків льоду.

Мінімальний об’єм води

Зверніть увагу, що тюльпани не потребують багато води, тому не потрібно заливати вазу водою до самого верху. Орієнтуйтеся на те, що нижній край листя не повинен занурюватися у воду.



Тюльпанам не потрібно багато води у вазі / Фото Pexels

Уникайте сонячного світла

Не варто вазу з квітами тримати поблизу прямих сонячних променів. Найкраще тюльпани зберігатимуться в прохолодному приміщенні без протягів. Щоб квіти швидко не зав’янули – не ставте їх поруч з батареями.

Флористи радять додати у вазу певні інгредієнти, щоб квіти змогли простояти свіжими якомога довше. У квіткових магазинах є спеціальні засоби для квітів, які забезпечать їм правильний рівень кисню й живитимуть їх.

Окрім того, можна скористатися й домашніми інгредієнтами. До прикладу, на 1 літр води можна кинути у воду одну таблетку аспірину, який уповільнить розмноження бактерій. Також ефективним є цукор. В 1 літрі води потрібно розвести 2 чайні ложки цукру для додаткового живлення.

Кислотність води, яка є важливою для тюльпанів, зможе підтримувати лимонна кислота. На 1 літр знадобиться четвертина чайної ложки. Уповільнює розвиток бактерій також оцет. До 1 літра води потрібно налити всього лише 2 столові ложки оцту.