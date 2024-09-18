Найчастіше для того, аби банани не втрачали смаку їх ставлять в холодильник, однак таке рішення є не зовсім правильним, пише Mirror. Холодні банани втрачають смак, тому краще знайти інший варіант зберігання. Особливо не варто ставити у холодильник зелені банани, оскільки це притупить їхнє дозрівання.

Авторка кулінарних книг Лінда Тайлер розповіла, як їх можна зберігати на кухні.

Читайте також 5 речей, на які потрібно звернути увагу, коли купуєте сиру курку

За її словами, банани треба тримати на кухні подалі від інших фруктів, які прискорюють їхнє дозрівання. Фрукти виробляють гормон росту – етиловий газ, який швидше зіпсує банани.

Якщо ж їх немає можливості тримати окремо чи на кухні немає місця, тоді просто тримаючи всі фрукти в одній корзині, загорніть стебла бананів у харчову плівку. Це зменшить кількість вироблення газів.



Тримати разом банани з фруктами нерекомендовано / Фото Pexels

Зверніть увагу на те, що банани рекомендовано тримати подалі від сонячного світла, якщо справді хочете, щоб вони простояли тиждень часу та були смачними та не кашоподібними.

Але якщо у в’язці залишаться кілька вже доволі жовтих та спілих бананів, аби уникнути ще більшого дозрівання, краще таки поставити їх у холодильник.

У магазинах продаються різні банани. Якщо ж ви придбаєте занадто довгі фрукти та не зможете з’їсти увесь банан, другу половинку треба загорнути у харчову плівку, а перед тим збризнути лимонним соком, щоб фрукт не почорнів.