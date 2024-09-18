Чаще всего для того, чтобы бананы не теряли вкуса их ставят в холодильник, однако такое решение является не совсем правильным, пишет Mirror. Холодные бананы теряют вкус, поэтому лучше найти другой вариант хранения. Особенно не стоит ставить в холодильник зеленые бананы, поскольку это притупит их созревание.

Автор кулинарных книг Линда Тайлер рассказала, как их можно хранить на кухне.

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По ее словам, бананы надо держать на кухне подальше от других фруктов, которые ускоряют их созревание. Фрукты производят гормон роста – этиловый газ, который быстрее испортит бананы.

Если же их нет возможности держать отдельно или на кухне нет места, тогда просто держа все фрукты в одной корзине, заверните стебли бананов в пищевую пленку. Это уменьшит количество выработки газов.



Держать вместе бананы с фруктами нерекомендовано / Фото Pexels

Обратите внимание на то, что бананы рекомендуется держать подальше от солнечного света, если действительно хотите, чтобы они простояли неделю времени и были вкусными и не кашеобразными.

Но если в вязке останутся несколько уже довольно желтых и спелых бананов, чтобы избежать еще большего созревания, лучше таки поставить их в холодильник.

В магазинах продаются разные бананы. Если же вы приобретете слишком длинные фрукты и не сможете съесть весь банан, вторую половинку надо завернуть в пищевую пленку, а перед тем сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукт не почернел.