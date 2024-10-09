Будьте обережними: як зберігати гриби, щоб не отруїтися

В осінню пору, особливо після дощів, у лісі можна знайти чимало грибів. Якщо вам вдалося зібрати чималий врожай, тоді варто знати, як їх зберігати, щоб вони не зіпсувалися, оскільки несвіжі гриби можуть призвести до отруєння.

Як саме зберігати гриби варто знати й тим, хто придбає їх на базарі чи навіть в супермаркеті, пише "РБК-Україна". З грибами не можна жартувати, так само як і з м’ясом, оскільки неправильне зберігання може завдати сильної шкоди здоров’ю.

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Перевірка на свіжість

Перший крок, який вам треба зробити – перевірити їх на свіжість. Вони мають бути міцними, шапочка має добре триматися ніжки, а на грибах не повинно бути плям чи неприємного запаху.

Потемніння, липкість чи різкий запах є ознаками псування. Такий гриб треба одразу викидати й не надіятися на те, що просмажування на пательні виправить ситуацію.

Правильне зберігання

Пам’ятайте, що гриби не можна тримати в пластикових пакетах. Вони мають здатність вбирати вологу, а пластикові пакети створюють парниковий ефект, що призведе до їхнього псування.

Найкраще зберігати гриби обгорнутими в папері чи тканині. Це дозволить їм дихати та зменшить вогкість.



Свіжі гриби треба правильно зберігати / Фото Pexels

Зберігання в холодильнику

Гриби треба зберігати в холодильнику. Температура повинна становити від 1 до 4 °C. Тримати гриби треба на нижній полиці чи у відділенні для овочів. Свіжими гриби будуть впродовж 5 днів, але найкраще їх вживати одразу після збору чи покупки.

Заморожування грибів

Величезну кількість грибів неможливо з’їсти за один раз, тому в такому випадку їх краще заморозити. Однак тут важливо розуміти, що в морозильну камеру їх треба ставити вже помитими, очищеними й нарізаними. Після цього їх треба обдати кип’ятком або й навіть проварити.

Ці дії допоможуть запобігти розвитку бактерій й збережуть смак грибів. Заморожені гриби після розморожування потрібно одразу почати готувати й не залишати їх надовго в холодильнику.



Гриби можна зберігати різними способами / Фото Pexels

Як засушити гриби

Щоб продовжити термін зберігання грибів – їх можна засушити. Вони мають неймовірний аромат, а страви з сушеними грибами виходять неймовірними. Для сушіння можна скористатися спеціальною сушаркою чи сушити в духовці при низькій температурі. Зберігати висушені гриби треба в герметичних контейнерах.

Консервування грибів

Одним зі способів зберігання грибів є консервування. Для цього виберіть лише свіжі та якісні гриби й ретельно дотримуйтеся правил стерилізації. Мариновані гриби треба вжити протягом року й зберігати в прохолодному місці.