Як правильно зберігати картоплю до кінця зими: проста відповідь, яку всі ігнорують

Картопля, як всі інші овочі чи фрукти, потребує правильного зберігання. Особливо важливим є момент зберігання картоплі на зиму, оскільки треба зробити все для того, щоб вона не проросла та не пом’якшала.

Картопля зможе простояти цілу зиму, якщо скористатися одним методом, який вбереже її від вологи та плісняви, пише Express.

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Найдовше картопля зберігається у темному, сухому та прохолодному місці. Тепло і сонячне світло можуть призвести до гниття, тому не варто її тримати на кухні біля батарей чи на балконі з постійним доступом сонячного світла. Якщо ж ви будете дотримуватися цієї простої рекомендації, то картопля простоїть всю зиму.

Картопля хоче мати певний доступ до провітрювання, тому краще не зав’язувати повністю мішок та не зберігати її в герметичних контейнерах. Це можуть бути ящики з дірками, через які буде проходити повітря, а картоплю з підвалу в таких ящиках буде зручно збирати.



Поради щодо зберігання картоплі / Фото Pexels

Пам’ятайте, що картоплю треба окремо зберігати від цибулі та часнику, оскільки ці овочі стимулюють її проростання. І ще дуже важливо, щоб у приміщенні не було холодно, бо за мінусової температури картопля змерзне, тому у підвалі має підтримуватися температура 4 – 5 °C.

Невеликі партії картоплі можете зберігати в холодильнику, але не варто її мити заздалегідь, оскільки це призведе до вологості, тож вона почне гнити навіть в холодильнику. Ви можете лише повитирати овочі паперовим рушником від бруду.