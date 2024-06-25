У всіх видів сиру є дещо спільне – а саме суворі правила зберігання, про які чимало людей навіть не здогадуються. Тож для того, щоб продукт не зіпсувався до того, як ви встигнете його з'їсти, вам потрібно дізнатися, де саме в холодильнику його класти.

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Де в холодильнику краще зберігати сир

Попри поширену думку й практику – просто принести сир з магазину та покласти його на будь-яку полицю холодильника – робити так точно не варто. Особливо, якщо ви любите підсунути його ближче до стінки, де холодніше, аби він "зберігався довше".

Правда ж полягає в тому, що так він може замерзнути, і тоді зіпсуються і смак, і текстура. А найкраще місце для зберігання сиру у холодильнику — це відсік для овочів, адже там можна підтримувати оптимальну температуру та вологість.



Сир не можна класти біля стінки холодильника / Фото Pexels

Як зберігати сир в холодильнику

А тепер, коли ви вже зрозуміли, куди саме класти сир, настав час розібратися, як його краще зберігати, щоб він довше залишався свіжим, запашним та смачним. Чимало людей переконані, що це не має жодного значення, і через це залишають сир у заводському пакуванні, плівці чи, що найгірше – у целофановому пакеті.

І є кілька причин, чому не можна зберігати сир у холодильнику такими способами. Якщо загорнути його в пластикове пакування, продукт просто "задихнеться" і втратить смак, окрім того, на ньому може з'явитися неприємний білий наліт.

А в пакеті може утворитися волога, яка призведе навіть до утворення плісняви, і зовсім не тієї, що називають благородною.

Отож, як правильно зберігати твердий сир в холодильнику?