Якщо ви зіштовхнулися з проблемою, що мийний засіб закінчується надто швидко, тоді час розв'язати її раз і назавжди. Кількість гелю для миття посуду можна легко подвоїти – і це без втрати його якості. І Поради 24 розповідають, як саме це зробити.

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Як заощадити на засобі для миття посуду

Для того, щоб самостійно виготовити більше засобу для посуду, вам потрібно взяти порожню пляшку та заповнити її наполовину гелем для посуду, який ви зазвичай використовуєте.

Після цього візьміть 500 мілілітрів окропу та додайте у них 200 грамів соди. Перед усіма подальшими діями суміш має добре вистигнути. Коли ж розчин з соди охолоне, залийте його у пляшку з гелем. Суміш потрібно буде дуже добре потрусити, аби гель перемішався та набув однорідної консистенції.

Всього через пів години її вже можна буде використовувати. Сода додає суміші мильності та допоможе впоратися навіть з найскладнішими забрудненнями на посуді. Такий метод надзвичайно зручний та вигідний, адже вам не доведеться так швидко ходити до магазину за новими й новими пляшками засобу.



Засіб для миття посуду можна розвести / Фото Pexels

Як виготовити свій засіб для посуду?

А іноді трапляється так, що засіб для миття зовсім закінчився, а гора посуду загрозливо зростає у раковині. В такому випадку ви можете використати деякі кухонні інгредієнти для того, аби впоратися із проблемою.