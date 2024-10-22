Если вы столкнулись с проблемой, что моющее средство заканчивается слишком быстро, тогда пора решить ее раз и навсегда. Количество геля для мытья посуды можно легко удвоить – и это без потери его качества. І Porady 24 рассказывают, как именно это сделать.

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Как сэкономить на средстве для мытья посуды

Для того, чтобы самостоятельно изготовить больше средства для посуды, вам нужно взять пустую бутылку и заполнить ее наполовину гелем для посуды, который вы обычно используете.

После этого возьмите 500 миллилитров кипятка и добавьте в них 200 граммов соды. Перед всеми дальнейшими действиями смесь должна хорошо остыть. Когда же раствор из соды остынет, залейте его в бутылку с гелем. Смесь нужно будет очень хорошо потрясти, чтобы гель перемешался и приобрел однородную консистенцию.

Всего через полчаса ее уже можно будет использовать. Сода добавляет смеси мыльности и поможет справиться даже с самыми сложными загрязнениями на посуде. Такой метод чрезвычайно удобен и выгоден, ведь вам не придется так быстро ходить в магазин за новыми и новыми бутылками средства.



Средство для мытья посуды можно развести / Фото Pexels

Как изготовить свое средство для посуды?

А иногда случается так, что средство для мытья совсем закончилось, а гора посуды угрожающе растет в раковине. В таком случае вы можете использовать некоторые кухонные ингредиенты для того, чтобы справиться с проблемой.