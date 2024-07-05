Попелиця за кілька днів зникне з городу: всього один засіб дає неймовірний ефект

Попелиця - це той шкідник, який висмоктує сили з рослин, і найчастіше від неї страждають молоді саджанці та бутони рослин. Коли ви бачите, що листя починає скручуватися, відмирати чи деформуватися – це майже напевно робота попелиці

Найбільшої шкоди, звісно ж, попелиця може завдати молодим саджанцям плодових дерев. І боротися зі шкідником часто буває непросто, адже попелиці швидко та безперервно розмножуються. Саме тому важливо вчасно починати обробки.

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Як боротися із попелицею

Чимало досвідчених дачників наголошують на тому, що часникова олія – це найкращий спосіб боротьби з попелицею. Річ у тому, що часник містить немало сірки, яка є протигрибковим та антибактеріальним препаратом, а також – отрутою для багатьох шкідників.

Для того, щоб приготувати її, вам потрібно взяти пів літра води кімнатної температури та додати туди 4 зубчики подрібненого часнику та 2 чайні ложки олії. Суміш потрібно дуже ретельно перемішати та залишитися настоюватися протягом доби. Після цього процідіть її та ще раз розведіть з водою. Та ще не використовуйте: потрібно дати настою постояти ще приблизно 3 – 4 доби.



Попелицю можна знищити народними засобами / Фото Pexels

Перед використанням розчин потрібно розвести в 1 літрі води, а також додати рідкого мила. Це потрібно для того, аби він краще зчіплювався з поверхнею листочків. Після цього може обробляти дерева, але найбільшу увагу потрібно приділяти нижній стороні листя.

Окрім того, ви можете й висадити рослини, які будуть відлякувати попелицю. Найкраще з цією роботою впораються м’ята, фенхель, гірчиця, базилік, далматська ромашка, лаванда та коріандр. Всі ці рослини мають досить насичений аромат, який буде відлякувати попелицю. Висаджувати їх можна поряд із тими рослинами, які найбільше страждають від шкідника.