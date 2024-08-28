Після укусу комара з’являється на тілі певна опухлість, яка може почервоніти, а згодом розвивається свербіж. Втім до укусів комарів ми вже звикли, тому не відчуваємо сильного дискомфорту. Якщо ж вкусила оса чи бджола, то спочатку треба витягнути акуратно жало, а далі промити місце укусу проточною водою з милом.

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Помітне жало можна витягнути руками, якщо ж такої змоги немає – скористайтеся пінцетом, але попередньо обробіть його спиртом чи антисептиком. Після цього місце обробіть йодом або хлоргексидином.

Як прибрати набряк від укусу комахи

Щоб набряк зникнув, потрібно зробити компрес з льоду чи холодної води. Візьміть тканину та загорніть кілька шматочків льоду. Протримайте цей компрес хоча б 15 хвилин.

Експерти радять впродовж дня пити багато води, оскільки через рідину з організму добре виводяться різні токсини. Часом укус дуже свербить, але не варто надто часто чухати місце ураження, щоб не подразнювати шкіру, оскільки відчуєте неприємні відчуття.

Якщо укус від комара свербить вже надто сильно, тоді обробіть шкіру ватним тампоном змоченим у нашатирному спирті або в розчині питної соди (чайна ложка соди на склянку води). Не переживайте, якщо об’єм укусу збільшується, за кілька днів помітний набряк зійде.