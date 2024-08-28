После укуса комара появляется на теле определенная опухлость, которая может покраснеть, а впоследствии развивается зуд. Впрочем, к укусам комаров мы уже привыкли, поэтому не чувствуем сильного дискомфорта. Если же укусила оса или пчела, то сначала надо вытащить аккуратно жало, а дальше промыть место укуса проточной водой с мылом.

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Заметное жало можно вытащить руками, если же такой возможности нет – воспользуйтесь пинцетом, но предварительно обработайте его спиртом или антисептиком. После этого место обработайте йодом или хлоргексидином.

Как убрать отек от укуса насекомого

Чтобы отек исчез, нужно сделать компресс изо льда или холодной воды. Возьмите ткань и заверните несколько кусочков льда. Продержите этот компресс хотя бы 15 минут.

Эксперты советуют в течение дня пить много воды, поскольку через жидкость из организма хорошо выводятся различные токсины. Иногда укус очень чешется, но не стоит слишком часто чесать место поражения, чтобы не раздражать кожу, поскольку почувствуете неприятные ощущения.

Если укус от комара чешется уже слишком сильно, тогда обработайте кожу ватным тампоном смоченным в нашатырном спирте или в растворе питьевой соды (чайная ложка соды на стакан воды). Не переживайте, если объем укуса увеличивается, за несколько дней заметный отек сойдет.