Приготуйте настій лушпиння з цибулі: допоможе на всі городні випадки

Щоб отримати гарний урожай овочів, ягід та фруктів, однієї посадки недостатньо. Рослинам потрібно забезпечити догляд та підживлення. Зі всіма городніми потребами чудово справляється добриво з лушпиння.

У цибулевому лушпинні містяться мінеральні та органічні сполуки, які дачники часто використовують для підживлення, пише 24 Канал. Окрім того, цибулиння добре підходить не лише для городу, але й для удобрення кімнатних рослин.

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Городники кажуть, що лушпиння цибулі здатне замінити дорогі добрива та сильнодіючі регулятори росту. Плюсом є те, що настій з цибулі безпечний на будь-якій фазі росту рослини.

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Відвар цибулиння дуже добре впливає на ґрунт, вбиваючи в ньому всі грибки, постачаючи рослинам комплекс добрив. Цибулеве лушпиння містить вітаміни B і E, PP і P, аскорбінку, фітонциди, каротин, кремнієву кислоту, а також солі заліза, кальцію і калію.



Цибулеве лушпиння дуже корисне / Фото Pexels

Зверніть увагу на те, що добриво з лушпиння не можна довго зберігати, оскільки воно здатне швидко псуватися й втрачати корисні властивості.

До слова, деякі рослини можуть приваблювати шкідників і небажаних комах у саду. Список цих рослин – читайте в нашому матеріалі.

Підживлення на основі лушпиння є корисним для всіх сільськогосподарських культур. Особливо воно помічне для помідорів, огірків, полуниці, ягідних чагарників, плодових дерев та квітів.

Як приготувати настій з лушпиння цибулі

Цим настоєм обприскують листя квітів та овочів, поливають грядки та навіть замочують в добриві насіння. До 3 літрів води додайте 20 грамів лушпиння. Все це доведіть в каструлі до кипіння й варіть 7 хвилин. Після цього треба лише остудити й можна застосовувати.

Якщо потрібно багато розчину на велику ділянку, тоді до 10 літрів води треба засипати 50 грамів лушпиння. Засобі треба дати настоятися 5 днів, а перед використанням процідити від залишків лушпиння.