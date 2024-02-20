Отож, найбільш незнищенною кімнатною рослиною можна справедливо вважати сансев'єрію, або ж, як її ще називають, щучий хвіст. Така рослина чудово ростиме за будь-яких, навіть не надто сприятливих умов.

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Сансев'єрія може рости і на сонці, і в тіні, вона також не боїться протягів, сухого повітря та навіть нерегулярного поливу. Ви могли про це не знати, та ця рослина може рости взагалі без природного світла та досить непогано при цьому почуватися.

Чим сансев'єрія корисна для оселі

Деякі фахівці переконують, що ця квітка може бути надзвичайно корисною у вашій спальні, адже саме рослина допомагає поліпшити ваш сон. Ця рослина виділяє фітонциди та допомагає дезінфікувати повітря. Окрім того, її називають і однією з найкращих кімнатних рослин, які можуть поглинати токсини, які потрапляють в повітря.

Також сансев'єрія – це одна з небагатьох рослин, які продовжують поглинати вуглекислий газ та виробляти кисень навіть вночі.

Як доглядати за сансев'єрією

Насправді сансев'єрія не потребує досить багато догляду. Вона може рости за розсіяного, штучного чи яскравого освітлення, в тіні чи на сонці. Якщо вона буде рости за звичайної кімнатної температури, вона буде почуватися досить добре.

Поливати рослину потрібно помірно, систематично зволожуючи субстрат, та у холодну пору року полив можна дещо зменшити.

Сансев'єрія може добре рости за того рівня вологості, який звичний для житлових кімнат. Пересаджувати її потрібно тільки за необхідності, якщо кореням квітки вже тісно у горщику.