Коли ви обираєте рослини для свого квітника, звертати увагу потрібно не тільки на зовнішній вигляд. Деякі квіти і рослини краще висадити у саду, а не на подвір'ї, адже вони можуть забрати усі поживні речовини у своїх сусідів.

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Бамбук

Ця рослина може рости надзвичайно швидко і досягати до 75 сантиметрів на добу, і через це вона швидко займатиме нові і нові території. Окрім того, викорчовування бамбука може бути дуже непростою справою.

У природі майже завжди ці рослини досягають великих розмірів, а потім починають дерев'яніти. Дорослий бамбук може сягати 35 метрів у висоту! І ця рослина також вважається однією з найбільш швидкозростальних на усій планеті.

Та якщо ви все ж хочете мати рослину у себе на ділянці, краще зупинитися на кущистому виді.



Бамбук не варто садити біля дому / Фото Pexels

М'ята

Звісно, чудово мати м'яту для чаю чи запашних мішечків, та позбутися проблем буде непросто, якщо ця рослина облюбує ваше подвір'я і ділянку навколо хати. Вона розростається досить швидко, тож її краще вирощувати у окремій ємності.

Також ви можете обмежувати місце висаджування рослини спеціальним бар'єром, щоб стримати швидке розростання кореневища.

Вовчі ягоди

Цей вічнозелений чагарник може виглядати дуже привабливо, проте не варто забувати також і про те, що він вбирає у себе всі корисні речовини навколо. І якщо поряд ростуть вовчі ягоди, інші рослини та квіти просто не зможуть розвиватися.

Варто пам'ятати і про токсини, які містять усі частини цієї рослини.

Молочай гострий

Тропічна рослина, яка раніше росла у Африці та на Мадагаскарі вже розселилася по всьому світу, проте вона може стати не найкращим вибором для квітника біля хати. Молочай отримав свою назву через білу отруйну речовину, що виділяється, якщо ви пошкодите листя.

Та головна небезпека для вашого квітника полягає не в цьому: насправді квітка може розростися до розміру справжнього дерева – аж до 20 метрів у висоту. І така величезна рослина не дасть іншим вашим квітам нормально розвиватися.