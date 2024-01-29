Виявляється, включення всього одного корисного фрукта до вашого щоденного раціону може підтримувати ваше здоров'я сьогодні, завтра, і на багато років вперед. І дієтологиня Філліс Фамуларо пояснила, чим ж настільки корисне звичайнісіньке авокадо.

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Авокадо добре впливає на серце

Авокадо – це саме той продукт, який потрібний вашому організму, адже воно багате на мононенасичені жири, які можуть захищати ваше серце.

Дослідження показують, що люди, які споживають авокадо (а також дієту з високим вмістом інших фруктів і овочів), мають більш здорові ліпідні профілі, включаючи більш високий рівень ЛПВЩ, який є хорошим холестерином,
– поділилася дієтологиня.

Тож якщо ви будете додавати замість звичайної олії до своїх страв олію авокадо, це і справді може покращити ваш загальний рівень холестерину. А здорове серце може підвищити ваші шанси на довге життя

Покращує роботу мозку

Якщо ви хочете подбати про те, щоб ваш мозок і в старості був гострим, додайте на тарілку трохи авокадо. У цього фрукта є не тільки серцезахисні властивості, але вони також можуть відігравати важливу роль і у підтримці роботи мозку.

Чимало розладів мозку мають судинну природу, і Фамуларо пояснила, що вони виникають через проблеми з вашими кровоносними судинами. Ви можете думати про це так: коли ваші судини добре працюють, вони можуть постачати ваш мозок киснем та поживними речовинами, що потрібні йому для максимальної роботи.

Авокадо корисне для мозку та серця
Авокадо може бути корисним для роботи мозку / Фото Pexels

Сприяє здоров'ю очей

У авокадо міститься чимало антиоксидантів, зокрема і каротиноїдів, а це значить, що цей фрукт корисний і для здоров'я очей. Зокрема, деякі дослідження показали, що в очах літніх людей, які їли авокадо щодня протягом шести місяців, рівень лютеїну підвищився на 25%.

Окрім того, у цьому фрукті можна також знайти і чимало інших антиоксидантів, наприклад, вітамінів С та Е, а вони також мають захисні властивості для очей.

Допомагає у лікуванні діабету

Якщо діабет не контролювати, він може спричинити серйозні і небезпечні для життя медичні проблеми, тож важливо робити все можливе, щоб слідкувати за перебігом хвороби та зробити життя довшим і здоровішим. І вживання авокадо як частини здорової і збалансованої дієти може у цьому допомогти.

Це через те, що у фруктах міститься мало вуглеводів, а також вони мають низький глікемічний індекс. А це вкрай важливо для людей, які мають стежити за споживанням цукру та вуглеводів.