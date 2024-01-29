Виявляється, включення всього одного корисного фрукта до вашого щоденного раціону може підтримувати ваше здоров'я сьогодні, завтра, і на багато років вперед. І дієтологиня Філліс Фамуларо пояснила, чим ж настільки корисне звичайнісіньке авокадо.

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Авокадо добре впливає на серце

Авокадо – це саме той продукт, який потрібний вашому організму, адже воно багате на мононенасичені жири, які можуть захищати ваше серце.

Дослідження показують, що люди, які споживають авокадо (а також дієту з високим вмістом інших фруктів і овочів), мають більш здорові ліпідні профілі, включаючи більш високий рівень ЛПВЩ, який є хорошим холестерином,

– поділилася дієтологиня.

Тож якщо ви будете додавати замість звичайної олії до своїх страв олію авокадо, це і справді може покращити ваш загальний рівень холестерину. А здорове серце може підвищити ваші шанси на довге життя

Покращує роботу мозку

Якщо ви хочете подбати про те, щоб ваш мозок і в старості був гострим, додайте на тарілку трохи авокадо. У цього фрукта є не тільки серцезахисні властивості, але вони також можуть відігравати важливу роль і у підтримці роботи мозку.

Чимало розладів мозку мають судинну природу, і Фамуларо пояснила, що вони виникають через проблеми з вашими кровоносними судинами. Ви можете думати про це так: коли ваші судини добре працюють, вони можуть постачати ваш мозок киснем та поживними речовинами, що потрібні йому для максимальної роботи.



Авокадо може бути корисним для роботи мозку / Фото Pexels

Сприяє здоров'ю очей

У авокадо міститься чимало антиоксидантів, зокрема і каротиноїдів, а це значить, що цей фрукт корисний і для здоров'я очей. Зокрема, деякі дослідження показали, що в очах літніх людей, які їли авокадо щодня протягом шести місяців, рівень лютеїну підвищився на 25%.

Окрім того, у цьому фрукті можна також знайти і чимало інших антиоксидантів, наприклад, вітамінів С та Е, а вони також мають захисні властивості для очей.

Допомагає у лікуванні діабету

Якщо діабет не контролювати, він може спричинити серйозні і небезпечні для життя медичні проблеми, тож важливо робити все можливе, щоб слідкувати за перебігом хвороби та зробити життя довшим і здоровішим. І вживання авокадо як частини здорової і збалансованої дієти може у цьому допомогти.

Це через те, що у фруктах міститься мало вуглеводів, а також вони мають низький глікемічний індекс. А це вкрай важливо для людей, які мають стежити за споживанням цукру та вуглеводів.