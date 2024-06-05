Це зумовлено багатьома факторами, серед них – непереносимість лактози, алергія на молочні продукти, веганство чи просто бажання додати у раціон нові продукти, пише 24 Канал. Потреби цих категорій споживачів добре розуміє кавовий бізнес, який пропонує вдалу альтернативу – рослинне молоко.

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Спільно з українським виробником Gemini розповімо детальніше про ключові аспекти використання такого молока та розберемося чому у сучасному світі з’явився певний прошарок поціновувачів "кави на мигдальному чи кокосовому".

Як у кав'ярнях з’явилося альтернативне молоко

Раніше в кав’ярнях використовували лише коров’яче молоко. Звісно ж, на ринку вже були представлені рослинні альтернативи, втім широку популярність такі напої в нас здобули лише кілька років тому.

Загалом на появу альтернативного молока (яке також називають рослинними напоями) в кав’ярнях вплинуло кілька факторів. Певна категорія людей не любила специфічного запаху коров’ячого молока, хтось страждав непереносимістю лактози, а інші ж просто хотіли спробувати щось особливе. Важливу роль зіграла також популяризація веганства та бажання людей дотримуватися принципів здорового способу життя (ЗСЖ).

Велика кількість кав’ярень, які постійно працюють над вдосконаленням меню та покращенням сервісу, а також активно моніторять тренди, швидко відреагували на цю тенденцію. Й аби задовольнити потреби таких гостей, почали готувати каву з додаванням рослинного молока.



У багатьох кав'ярнях в меню представлена кава з молоком / Фото Pexels

Вже зовсім скоро те, що було додатковою опцією, переросло у справжній must-have кав’ярень у всьому світі. Це підтверджують і дослідження. Наприклад, опитування 900 австралійських кав’ярень показало, що чверть гостей віддали перевагу саме рослинному молоку.

Не відстає від трендів і Україна, де у 2020 році обсяги виробництва альтернативного молока збільшилися на 1259,1 % проти 2019 року. У дослідженні компанії Pro-Consulting зазначається, що найбільшу популярність на нашому ринку рослинного молока мають вівсяне й соєве. Водночас покупці продовжують занурюватися в цю тему та куштувати все нові та нові види.

А оскільки на ринку і справді існує багато видів рослинного молока, спробуємо детальніше розповісти про найпопулярніші з них та розібратися, які рослинні напої найчастіше використовуються для приготування кави.

Рослинне молоко: що це та які види бувають

По суті, рослинне молоко – це така собі витяжка з зерна, горіхів, бобів чи насіння. Основний компонент замочують на кілька годин для того, щоб він став м’яким. Основу перетирають в кашку, проціджують та змішують з водою. Більшість виробників додають певні вітаміни та мінерали, а щоб покращити смак ще й ароматизатори, такі як шоколад чи ваніль.

Відповідно до обраної сировини можна отримати один з п’яти видів альтернативного молока. Кожен з них має унікальні властивості, смак і текстуру:

Зернове : вівсяне, рисове молоко;

Горіхове : мигдальне, фісташкове, кокосове молоко;

Бобове : соєве молоко;

Насіннєве: конопляне, кунжутне, лляне молоко.



Коров'яче та рослинне молоко мають різну поживну цінність / Інфографіка 24 Каналу

У закладах харчування найчастіше використовують соєве, мигдалеве, вівсяне, кокосове та бананове молоко. А у меню кав’ярень як правило можна побачити капучино, флет-вайт чи лате на рослинному.

Чим особливе таке молоко? Зазвичай напої на рослинному молоці мають інший смак, а ароматизовані фруктові види змінюють сприйняття кавового напою. Окрім цього:

Кава з соєвим молоком , яка вже стала класикою, має низький вміст жиру та велику кількість білка. Водночас варто врахувати, що при поєднанні з кавовими кислотами соєвий напій погано розмішується та має менш естетичний вигляд.

Вівсяне молоко найкраще поєднується з кавою. До того ж цей рослинний замінник не кислить та, на відміну від тієї ж сої, добре перемішується з кавою.

Мигдалеве молоко завдяки своєму унікальному смаку стало одним з лідерів серед українських кавоманів. Збивається воно не так добре, як вівсяний аналог, проте й не розшаровується при змішуванні з кавою.

Кокосове молоко погано збиває піну та дає додаткову кислинку, тому часто використовується для приготування напоїв з матча або какао.

Чи може рослинне молоко повністю витіснити коров’яче? Навряд чи. Але як додаткова опція – це справді вдалий варіант.

Переваги та основні особливості рослинного молока

За поживними властивостями, соєве молоко схоже до коров’ячого. У ньому мало калорій, багато білка, вітамінів А, В та мінералів (калію, кальцію). Воно багате омега-3 жирними кислотами, які людський організм не може виробити самостійно.

Мигдалеве молоко є одним з найпопулярніших. Воно багате на магній, вітамін Е та кальцій. Порівняно з молоком тваринного походження, воно має низький вміст цукру та вуглеводів. Багато людей люблять обирають його через приємний горіховий смак та особливий аромат.

Кокосове молоко виготовляється з білої м’якоті та води. Містить вітаміни В1, В2, В3, С, фосфор, залізо, магній, цинк, марганець. Що цікаво, кальцію в ньому втричі більше, ніж в коров’ячому молоці. Воно має густу консистенцію та високий рівень жиру, тож дуже добре збивається. Таке молоко віддає яскраво виражений присмак кокоса.



Кокосове молоко містить багато кальцію / Фото Pexels

Та окрім користі є ще один аспект – особливий смак, завдяки якому кава на рослинному молоці завоювала любов багатьох людей.

Які бренди альтернативного молока представлені на ринку

Згідно зі статистикою, з 2009 по 2015 рік продажі альтернативного молока досягли 21 мільярда доларів, а за останні 5 років споживання коров’ячого молока впало на 13%.

Вперше соєве молоко випустили у 1996 році, втім тенденція на рослинне молоко починала набирала обертів лише на початку 2010 року і відтоді лише продовжує рости та розвиватися. За деякими даними, майже 70% населення світу страждає непереносимістю лактози. Це стимулює виробників виготовляти гідну та якісну альтернативу.

Через високий попит, тепер на полицях кожного супермаркету можна знайти кілька видів альтернативного молока. Та варто бути готовими до того, що рослинне молоко зазвичай дорожче, ніж коров’яче. Ціна за 1 літр тваринного молока в середньому складає 55 гривень, а от рослинне молоко обійдеться вдвічі дорожче.

Висока ціна обумовлена дорогою сировиною. Також варто врахувати, що для отримання кінцевого продукту компанії використовують складні технології та процеси. Деякі види рослинного молока вимагають спеціальних умов зберігання й транспортування, тож це теж впливає на фінальну ціну продукту.

У молочних відділах можна побачити рослинне молоко від європейських та українських молодих брендів, які пропонують широкий асортимент альтернативного молока на рівні з іноземними виробниками. Саме завдяки великому вибору на будь-який смак та гаманець кавомани мають можливість постійно експериментувати та знаходити нові цікаві додатки до напоїв.

Водночас більшість брендів об’єднує окрема лінійка молока з написом "Barista". Вони спеціально призначені для приготування кавових напоїв: капучино, лате чи флет-вайту. Молоко з лінійки "Barista" добре спінюються завдяки більшому відсотку білка, який робить пінку еластичною та глянцевою. Тож такий продукт максимально комфортний для малювання на каві.



Молоко з написом "Barista" ідеально підходить для приготування кави / Фото Pexels

Та незалежно від бренду чи різновиду молока, варто пам’ятати одну річ: відкрите молоко можна тримати в холодильнику не довше, ніж 3 дні. Саме тому виробники активніше почали випускати невеличкі упаковки, які дозволяють значно зекономити в тих випадках, коли літрову пачку молока повноцінно використати за короткий термін часу вкрай важко.

А от літрові пакування молока в холодильниках кав’ярень затримуються не довше, ніж на кілька годин.І це не дивно, оскільки каву на рослинному молоці в закладах замовляють досить часто.

Чи можна просто пити таке молоко не з кавою і вживати для кулінарії

Раніше в кожному холодильнику стояло коров’яче молоко, а рослинне вважалось чимось не надто доступним. Та безумовно останні кілька років відіграли значну роль в популяризації альтернативного молока, тож продуктові корзини в супермаркетах все частіше поповнюються кокосовим, мигдалевим чи соєвим молоком

Українці використовують замінники тваринного молока в різних цілях – готують каву на рослинному, додають в смузі чи каші. Звісно ж, таке молоко можна пити в чистому вигляді, особливо всім тим, хто має непереносимість лактози чи веганам.



Значна частина українців залюбки обирає для себе рослинне молоко / Фото Pexels

А ще різноманітні види рослинного молока використовують в кулінарії, як альтернативу коров’ячому. Мигдалеве молоко підходить для приготування печива й тортів, соєве краще використовувати для кремів, а кокосове молоко – ідеальний інгредієнт для домашнього морозива. Втім, рослинне молоко містить менше білка, ніж коров’яче молоко, а це може вплинути на текстуру й консистенцію деяких страв.

Рослинне молоко – це не лише про тренди сьогодення, але й можливість експериментувати. Завдяки своїй універсальності воно стає важливим інгредієнтом у багатьох позиціях меню в кав’ярнях та невпинно продовжує завойовувати популярність серед споживачів в усьому світі.

Та щоб враження від кави з рослинним молоком були лише позитивним, варто подбати про якість та особливі смакові властивості обидвох інгредієнтів. І якщо в питаннях молока кожен обере варіант на свій смак, то вибір кави залишається очевидним – Gemini. В інтернет-магазині українського виробника можна знайти найкращі пропозиції у зручному форматі, вибрати улюблений вид кави та оформити доставку.