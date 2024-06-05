Это обусловлено многими факторами, среди них – непереносимость лактозы, аллергия на молочные продукты, веганство или просто желание добавить в рацион новые продукты, пишет 24 Канал. Потребности этих категорий потребителей хорошо понимает кофейный бизнес, который предлагает удачную альтернативу – растительное молоко.

Читайте также Руанда или Бразилия: почему страна-производитель кофе важна

Совместно с украинским производителем Gemini расскажем подробнее о ключевых аспектах использования такого молока и разберемся почему в современном мире появилась определенная прослойка ценителей "кофе на миндальном или кокосовом".

Как в кофейнях появилось альтернативное молоко

Ранее в кофейнях использовали только коровье молоко. Конечно же, на рынке уже были представлены растительные альтернативы, впрочем широкую популярность такие напитки у нас получили лишь несколько лет назад.

В общем на появление альтернативного молока (которое также называют растительными напитками) в кафе повлияло несколько факторов. Определенная категория людей не любила специфического запаха коровьего молока, кто-то страдал непереносимостью лактозы, а другие же просто хотели попробовать что-то особенное. Важную роль сыграла также популяризация веганства и желание людей придерживаться принципов здорового образа жизни (ЗОЖ).

Большое количество кофеен, которые постоянно работают над совершенствованием меню и улучшением сервиса, а также активно мониторят тренды, быстро отреагировали на эту тенденцию. И чтобы удовлетворить потребности таких гостей, начали готовить кофе с добавлением растительного молока.



Во многих кафе в меню представлен кофе с молоком / Фото Pexels

Уже совсем скоро то, что было дополнительной опцией, переросло в настоящий must-have кофеен во всем мире. Это подтверждают и исследования. Например, опрос 900 австралийских кофеен показал, что четверть гостей отдали предпочтение именно растительному молоку.

Не отстает от трендов и Украина, где в 2020 году объемы производства альтернативного молока увеличились на 1259,1% против 2019 года. В исследовании компании Pro-Consulting отмечается, что наибольшую популярность на нашем рынке растительного молока имеют овсяное и соевое. В то же время покупатели продолжают погружаться в эту тему и пробовать все новые и новые виды.

А поскольку на рынке действительно существует много видов растительного молока, попробуем подробнее рассказать о самых популярных из них и разобраться, какие растительные напитки чаще всего используются для приготовления кофе.

Растительное молоко: что это и какие виды бывают

По сути, растительное молоко – это такая себе вытяжка из зерна, орехов, бобов или семян. Основной компонент замачивают на несколько часов для того, чтобы он стал мягким. Основу перетирают в кашицу, процеживают и смешивают с водой. Большинство производителей добавляют определенные витамины и минералы, а чтобы улучшить вкус еще и ароматизаторы, такие как шоколад или ваниль.

В соответствии с выбранным сырьем можно получить один из пяти видов альтернативного молока. Каждый из них имеет уникальные свойства, вкус и текстуру:

Зерновое : овсяное, рисовое молоко;

Ореховое : миндальное, фисташковое, кокосовое молоко кокосовое молоко;

Бобовое : соевое молоко;

Семенное: конопляное, кунжутное, льняное молоко.



Коровье и растительное молоко имеют разную питательную ценность / Инфографика 24 Канала

В заведениях питания чаще всего используют соевое, миндальное, овсяное, кокосовое и банановое молоко. А в меню кафе как правило можно увидеть капучино, флет-вайт или латте на растительном.

Чем особенное такое молоко? Обычно напитки на растительном молоке имеют другой вкус, а ароматизированные фруктовые виды меняют восприятие кофейного напитка. Кроме этого:

Кофе с соевым молоком , который уже стал классикой, имеет низкое содержание жира и большое количество белка. В то же время стоит учесть, что при сочетании с кофейными кислотами соевый напиток плохо размешивается и имеет менее эстетичный вид.

Овсяное молоко лучше всего сочетается с кофе. К тому же этот растительный заменитель не кислит и, в отличие от той же сои, хорошо перемешивается с кофе.

Миндальное молоко благодаря своему уникальному вкусу стало одним из лидеров среди украинских кофеманов. Взбивается оно не так хорошо, как овсяный аналог, однако и не расслаивается при смешивании с кофе.

Кокосовое молоко плохо взбивает пену и дает дополнительную кислинку, поэтому часто используется для приготовления напитков с матча или какао.

Может ли растительное молоко полностью вытеснить коровье? Вряд ли. Но как дополнительная опция – это действительно удачный вариант.

Преимущества и основные особенности растительного молока

По питательным свойствам, соевое молоко похоже на коровье молоко. В нем мало калорий, много белка, витаминов А, В и минералов (калия, кальция). Оно богато омега-3 жирными кислотами, которые человеческий организм не может выработать самостоятельно.

Миндальное молоко является одним из самых популярных. Оно богатое магнием, витамином Е и кальцием. По сравнению с молоком животного происхождения, оно имеет низкое содержание сахара и углеводов. Многие люди любят выбирают его из-за приятного орехового вкуса и особого аромата.

Кокосовое молоко изготавливается из белой мякоти и воды. Содержит витамины В1, В2, В3, С, фосфор, железо, магний, цинк, марганец. Что интересно, кальция в нем втрое больше, чем в коровьем молоке. Оно имеет густую консистенцию и высокий уровень жира, поэтому очень хорошо взбивается. Такое молоко отдает ярко выраженный привкус кокоса.



Кокосовое молоко содержит много кальция / Фото Pexels

Но кроме пользы есть еще один аспект – особый вкус, благодаря которому кофе на растительном молоке завоевал любовь многих людей.

Какие бренды альтернативного молока представлены на рынке

Согласно статистике, с 2009 по 2015 год продажи альтернативного молока достигли 21 миллиарда долларов, а за последние 5 лет потребление коровьего молока упало на 13%.

Впервые соевое молоко выпустили в 1996 году, впрочем тенденция на растительное молоко начинала набирала обороты только в начале 2010 года и с тех пор только продолжает расти и развиваться. По некоторым данным, почти 70% населения мира страдает непереносимостью лактозы. Это стимулирует производителей изготавливать достойную и качественную альтернативу.

Из-за высокого спроса, теперь на полках каждого супермаркета можно найти несколько видов альтернативного молока. Но стоит быть готовыми к тому, что растительное молоко обычно дороже, чем коровье. Цена за 1 литр животного молока в среднем составляет 55 гривен, а вот растительное молоко обойдется вдвое дороже.

Высокая цена обусловлена дорогим сырьем. Также стоит учесть, что для получения конечного продукта компании используют сложные технологии и процессы. Некоторые виды растительного молока требуют специальных условий хранения и транспортировки, поэтому это тоже влияет на финальную цену продукта.

В молочных отделах можно увидеть растительное молоко от европейских и украинских молодых брендов, которые предлагают широкий ассортимент альтернативного молока на уровне с иностранными производителями. Именно благодаря большому выбору на любой вкус и кошелек кофеманы имеют возможность постоянно экспериментировать и находить новые интересные добавки к напиткам.

В то же время большинство брендов объединяет отдельная линейка молока с надписью "Barista". Они специально предназначены для приготовления кофейных напитков: капучино, латте или флэт-вайта. Молоко из линейки "Barista" хорошо вспениваются благодаря большему проценту белка, который делает пенку эластичной и глянцевой. Поэтому такой продукт максимально комфортный для рисования на кофе.



Молоко с надписью "Barista" идеально подходит для приготовления кофе / Фото Pexels

Но независимо от бренда или разновидности молока, стоит помнить одну вещь: открытое молоко можно держать в холодильнике не дольше, чем 3 дня. Именно поэтому производители активно начали выпускать небольшие упаковки, которые позволяют значительно сэкономить в тех случаях, когда литровую пачку молока полноценно использовать за короткий срок времени крайне трудно.

А вот литровые упаковки молока в холодильниках кафе задерживаются не дольше, чем на несколько часов., И это неудивительно, поскольку кофе на растительном молоке в заведениях заказывают довольно часто.

Можно ли просто пить такое молоко не с кофе и употреблять для кулинарии

Ранее в каждом холодильнике стояло коровье молоко, а растительное считалось чем-то не слишком доступным. И безусловно последние несколько лет сыграли значительную роль в популяризации альтернативного молока, поэтому продуктовые корзины в супермаркетах все чаще пополняются кокосовым, миндальным или соевым молоком

Украинцы используют заменители животного молока в различных целях – готовят кофе на растительном, добавляют в смузи или каши. Конечно же, такое молоко можно пить в чистом виде, особенно всем тем, кто имеет непереносимость лактозы или веганам.



Значительная часть украинцев охотно выбирает для себя растительное молоко / Фото Pexels

А еще различные виды растительного молока используют в кулинарии, как альтернативу коровьему. Миндальное молоко подходит для приготовления печенья и тортов, соевое лучше использовать для кремов, а кокосовое молоко – идеальный ингредиент для домашнего мороженого. Впрочем, растительное молоко содержит меньше белка, чем коровье молоко, а это может повлиять на текстуру и консистенцию некоторых блюд.

Растительное молоко – это не только о трендах настоящего, но и возможность экспериментировать. Благодаря своей универсальности оно становится важным ингредиентом во многих позициях меню в кафе и неуклонно продолжает завоевывать популярность среди потребителей во всем мире.

Но чтобы впечатления от кофе с растительным молоком были только положительным, стоит позаботиться о качестве и особых вкусовых свойствах обоих ингредиентов. И если в вопросах молока каждый выберет вариант на свой вкус, то выбор кофе остается очевидным – Gemini. В интернет-магазине украинского производителя можно найти лучшие предложения в удобном формате, выбрать любимый вид кофе и оформить доставку.