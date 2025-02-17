Багаторічні рослини, хоч і потребують певного догляду, можуть рік за роком радувати вас неймовірним цвітінням та яскравим листям, тож вони точно варті того, аби ви висадили їх в себе на ділянці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Ехінацеї

Ці рослини стійкі до посухи та можуть мати різні кольори. І коли мовиться про залучення метеликів та бджіл до ділянки, вони є справжнім чемпіонами. Рослина злегка нагадує ромашку, і починає цвісти влітку та радує квітами аж до середини осені.

Добре ростимуть ехінацеї на сонці чи в півтіні – та приготуйтеся до того, що вони можуть вирости досить високими. Краще розміщувати їх позаду менших квітів, аби вони не створили зайву тінь для них.

Морозник

Особливість цієї багаторічної рослини полягає в тому, що вона може прикрасити яскравістю вашу ділянку навіть взимку. Поки решта рослин дрімає, морозник стає справжньою зіркою саду.

Також рослина відома як зимова троянда, тому що цвіте вона саме у цю пору року. Для найкращого росту потрібно знайти для морозника плямисту тінь та добре дренований ґрунт – вологий, проте не мокрий.

Лаванда

Лаванда – це ідеальна рослина для вашого саду, адже вона прекрасна на вигляд, має неймовірний аромат та є магнітом для бджіл та метеликів. А сріблясто-зелене листя та високі стебла можуть додати вашому саду затишку навіть тоді, коли цвітіння ще немає.

Лаванда стійка до посухи і процвітатиме навіть у випадку, якщо ви забудете про догляд. Головне – поливати її у перший сезон, а після цього можна просто насолоджуватися неймовірними квітами.



Лаванду варто посадити в саду / Фото Pexels

Герань

Ця витривала багаторічна рослина, що може цвісти практично безперервно до самих заморозків, стане цінним доповненням до будь-якого саду чи клумби. Вона низька та кущоподібна і рясно цвіте цілий сезон. До речі, герань може мати яскраво-синій колір, що додасть яскравості до ваших звичних клумб.

Найкраще садити герань в помірній тіні, але можна знайти і місце під сонцем.