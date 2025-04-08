Одна дика рослина, що дуже часто проростає на городі та вважається бур'яном, насправді може принести чимало користі городникам, повідомляє 24 Канал. Тож не варто одразу їх виривати.

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Чому не можна знищувати кульбаби?

Весна – це час оновлення саду, і чимало городників прагнуть очистити ділянки від бур'янів. А кульбаби, як рослини, які виростають на городі самі собою, традиційно вважають небажаними рослинами. Втім, деякі фахівці з садівництва переконані, що винищення цих яскравих жовтих квітів – це не найкраща стратегія.

Виявляється, у природі кульбаби відіграють досить важливу роль у природі та підтримують комах-запилювачів та багато інших птахів. Саме кульбаби одними з першими розквітають навесні, коли чимало інших рослин ще не готові випустити бутони.

І саме кульбаби є незамінним джерелом нектару метеликів, бджіл, джмелів тощо, які залежать від раннього цвітіння, аби пережити весну. Окрім того, насіння кульбаб – це також важливий корм для їжаків, зайців, кроликів, оленів та численних видів птахів, зокрема й горобців та шпаків.

До речі, раніше ми вже розповідали, які способи допоможуть позбутися бур'янів на городі раз і назавжди.

Кульбаби – це також важливі рослини, що допомагають ґрунту утримувати вологу, збагачують його корисними речовинами та зменшують його ерозію. Тому перед тим, як знищувати ці рослини у саду, подумайте про те, яку користь вони можуть йому принести.



Кульбаби можуть бути корисними на городі / Фото Pexels

Як приготувати добриво з кульбаб?

Та якщо ви все ж вирішили позбутися жовтих квітів серед своїх грядок, викидати їх точно не варто, адже вони можуть стати надзвичайно цінним добривом для інших культур. Кульбаби багаті на калій та інші корисні речовини, що потрібні для ваших культур. Тож є два дуже простих способи, що допоможуть перетворити небажаний бур'ян на надзвичайно ефективне добриво.

Візьміть велике відро з кришкою та помістіть у нього усі рослини повністю, заливши водою з розрахунку 8 чашок на пів кілограма кульбаб. Відро потрібно закрити та залишити на 2 – 4 тижні, перемішуючи раз на тиждень.

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Оскільки відбувається процес бродіння, відро може пахнути неприємно, та так і має бути. Суміш зрештою потрібно процідити через марлю.

А ось другий спосіб відрізняється від першого тільки тим, що спершу сировину потрібно покласти у проникний мішок, а тоді помістити у воду на зразок чайної заварки. Перед застосуванням добриво з кульбаби потрібно розвести у пропорції 1:10.

Добривом можна поливати рослини, або ж використовувати його для обприскування листя, як біостимулятор.