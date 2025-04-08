Одно дикое растение, что очень часто прорастает на огороде и считается сорняком, на самом деле может принести немало пользы огородникам, сообщает 24 Канал. Поэтому не стоит сразу их вырывать.

Интересно Посадите эти 5 многолетних растений: они очень быстро растут

Почему нельзя уничтожать одуванчики?

Весна – это время обновления сада, и многие огородники стремятся очистить участки от сорняков. А одуванчики, как растения, которые вырастают на огороде сами собой, традиционно считают нежелательными растениями. Впрочем, некоторые специалисты по садоводству убеждены, что истребление этих ярких желтых цветов – это не лучшая стратегия.

Оказывается, в природе одуванчики играют достаточно важную роль в природе и поддерживают насекомых-опылителей и много других птиц. Именно одуванчики одними из первых расцветают весной, когда многие другие растения еще не готовы выпустить бутоны.

И именно одуванчики являются незаменимым источником нектара бабочек, пчел, шмелей и т.д., которые зависят от раннего цветения, чтобы пережить весну. Кроме того, семена одуванчиков – это также важный корм для ежей, зайцев, кроликов, оленей и многочисленных видов птиц, в том числе воробьев и скворцов.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие способы помогут избавиться от сорняков на огороде раз и навсегда.

Одуванчики – это также важные растения, помогающие почве удерживать влагу, обогащают ее полезными веществами и уменьшают ее эрозию. Поэтому перед тем, как уничтожать эти растения в саду, подумайте о том, какую пользу они могут ему принести.



Одуванчики могут быть полезными на огороде / Фото Pexels

Как приготовить удобрение из одуванчиков?

Но если вы все же решили избавиться от желтых цветов среди своих грядок, выбрасывать их точно не стоит, ведь они могут стать чрезвычайно ценным удобрением для других культур. Одуванчики богаты калий и другие полезные вещества, что нужны для ваших культур. Поэтому есть два очень простых способа, что помогут превратить нежелательный сорняк на чрезвычайно эффективное удобрение.

Возьмите большое ведро с крышкой и поместите в него все растения полностью, залив водой из расчета 8 чашек на полкилограмма одуванчиков. Ведро нужно закрыть и оставить на 2 – 4 недели, перемешивая раз в неделю.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Поскольку происходит процесс брожения, ведро может пахнуть неприятно, но так и должно быть. Смесь в конце концов нужно процедить через марлю.

А вот второй способ отличается от первого только тем, что сначала сырье нужно положить в проницаемый мешок, а потом поместить в воду вроде чайной заварки. Перед применением удобрение из одуванчика нужно развести в пропорции 1:10.

Удобрением можно поливать растения, или использовать его для опрыскивания листьев, как биостимулятор.