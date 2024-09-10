Врожаю не дочекаєтеся: які дерева та кущі не можна садити восени

Деякі садівники саджають дерева та кущі в осінню пору, аби вже навесні вони зацвіли. Втім не всі дерева та кущі можна садити, оскільки деякі з них погано переносять осінню посадку.

Чомусь побутує думка про те, що осінь є сприятливою порою для посадки саджанців, однак садівники помиляються, тому радимо вам дізнатися, які ж кущі та дерева не підлягають для посадки восени, пишуть Поради 24.

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Які дерева не можна садити в осінню пору

Погано приживаються восени кісткові дерева – це вишня, черешня чи слива. Вони вкрай погано переносять осінню посадку, оскільки для вкорінення їм треба набагато більше часу й теплої погоди. Якщо ж клімат холодний, а температура повітря буде різко падати, дерева просто не виживуть.

Це ж стосується й теплолюбних культур – персика та абрикоса. Попри те, що суворих зим з різкою мінусовою температурою у нас вже немає, втім краще висадку відкласти на весну, бо є великий ризик, що дерева просто не приживляться.



Деякі дерева не можна садити восени / Фото Pexels

Які дерева можна садити восени

А от для посадки восени можете обрати морозостійкі саджанці – це груші та яблуні. Також в осінню пору можна садити горобину чи горіхи. Садівники часто садять ягідні чагарники. Це може аґрус, смородина чи жимолость. Плюси від посадки восени в тому, що чагарники починають рано вегетувати та вже набагато краще адаптовуються при осінній посадці.

За якими деревами потрібен догляд восени

Щоб підготуватися до зимового періоду, за деякими деревами треба доглядати восени. З плодових дерев треба пообрізати сухі гілки, щоб вони змогли зосередити енергію на здорових частинах. Стовбури треба очистити від лишайників та моху.

Щоб зміцнити кореневу систему не забувайте про осінні добрива. Найкраще підходить фосфор та калій. А щоб корені на зиму не пересихали, перед настанням заморозків їх треба підлити. Для кісточкових дерев (черешні, сливи, абрикоса) треба використати препарати проти грибків і комах, що зимують у корі дерев. Правильний догляд восени допоможе деревам легше перенести зиму та краще рости навесні.