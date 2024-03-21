Погана прикмета: які дерева точно не варто садити у себе на подвір'ї

Кажуть, що садити біля дому сосну чи ялину – не до добра. Та чи є у цьому якесь зерно істини?

Для того, щоб ваше подвір'я виглядало гарно і гармонійно, вам потрібно підібрати ідеальні дерева, щоб посадити там. Зважайте на те, що далеко не всі види дерев підходять саме для цієї частини вашої ділянки.

Цікаво Чим підживити дерева навесні: список добрив, які потрібні вже в березні

Ялина

Існує повір'я, згідно з яким ялина може забирати енергію, а також – виживати із дому чоловіків. Дуже часто це дерево асоціюють зі смертю, і це пояснюється тим, що існував звичай вистилати дорогу покійному ялиновими гілками.

Втім, існує і інша прикмета – ялина може захистити домочадців від сварок. Влітку вона буде забирати енергію з дому, та взимку навпаки – віддаватиме її.

До того ж ялина – це не те дерево, що буде надто сильно затінювати вашу ділянку, тож переживати через її присутність не варто. Втім, не садіть дерево зовсім близько до дому, інакше коріння ялини може почати руйнувати фундамент.

Сосна

Кажуть, що сосну також не варто садити біля дому – мовляв, дерево має погану енергетику. Втім, деякі езотерики стверджують якраз зворотне – дерево може не тільки оздоровлювати повітря навколо вашого дому, але і покращити загальну енергетику.

Та причина, з якої садити сосну біля дому – не найкраща ідея, криється зовсім у іншому. Це дерево може створювати густу тінь і не збагачує ґрунт перегноєм, адже не має листя. До того ж коріння може дуже сильно розростися під землею, і через це поряд із сосною нічого не буде рости.



Сосни не варто садити у дворі / Фото Pexels

Туя

Ще одне повір'я стверджує – якщо посадити біля будинку тую, то дівчата із сім'ї не вийдуть заміж. Дерево вважається символом скорботи, і через це його часто висаджують на кладовищі.

Водночас вважається, що туя може відганяти злих духів, тому її можна висадити у якості живоплоту. Ще один плюс – це дерево не потребує зайвого догляду.