Ці 5 дерев зовсім невибагливі у догляді: посадіть їх у себе на подвір'ї

Для того, щоб подвір'я у вас на дачі виглядало дійсно затишним, там не обійтися без дерев. Вони подарують вам і тінь, і приватність від сусідів.

Дерева – це завжди красиво і звучить як чудова ідея, та чимало дачників відмовляються від посадок через те, що ці рослини потребують досить багато догляду. Та якщо ви нечасто буваєте у себе на ділянці, ви можете посадити такі, які будуть зовсім невибагливими.

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Японська квітуча вишня

Японська квітуча вишня може не звучати, як дерево, яке майже не потребує догляду, та це справді так! Вам буде достатньо періодично поливати її, і тоді вона буде радувати вас рожевими та білими квітами. Та навіть без цвіту виглядає це дерево надзвичайно ефектно.

Береза срібляста

Береза срібляста – це листяне дерево, яке може вирости досить високим, і за невелику кількість часу. Рослина має характерну білу кору та зелене трикутне листя. Найкраще буде посадити це дерево в прохолодних умовах, у не надто вологому місці. Воно майже не потребує догляду.

Магнолія південна

Дерева магнолії зазвичай відомі саме через свої великі та ароматні квіти. Вони можуть виростати надзвичайно високими, чудово переносять високу вологість. Також вони можуть рости при мінімальному догляді з боку людини – достатньо буде тільки час від часу її поливати, аби вона радувала вас своїм цвітінням кожного року.

Північний цукровий клен

Кленове листя виглядає надзвичайно ефектно і влітку, і восени. Клен може не тільки подарувати бажану приватність, але й створює широку тінь, а листя восени стає жовтим, червоним та помаранчевим, надаючи подвір'ю затишного і святкового вигляду.



Клен можна посадити у дворі / Фото Pexels

Кипарис

Існує дуже багато видів кипарисів, тож ви можете обрати той, що вам найбільше до вподоби. Більшість видів цієї рослини сухі до посухи та можуть добре рости та за яскравого сонячного освітлення, і в напівтіні. Дерево може вирости дуже високим і ідеально підходить для створення живої огорожі.