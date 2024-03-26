Будуть оберегом для дому: 6 дерев, які варто посадити біля хати

Деякі дерева славляться не тільки тим, що можуть принести хороший врожай, але і гарною енергетикою, яка може відлякувати негатив від мешканців дому.

Ви точно зустрічали вже чимало рекомендацій щодо тих рослин, які варто чи не варто садити біля свого дому. Правильно обрані дерева можуть привабити до будинку щасливу енергетику та добре вплинути на ваше здоров'я. А деякі навіть порадують корисним урожаєм.

Цікаво Є ризик не уникнути негативних наслідків: чи можна садити плющ біля будинку

Горобина

Наші предки вважали, що горобина – це дуже потужний оберіг для дому, який може захистити ваше житло від різних злих сил. Окрім того, це дерево також начебто може покращити ваш настрій та зробити вас більш позитивними. А за прикметами горобина є символом жіночого початку та допомагає жінкам пережити труднощі.

Та є і кілька інших, більш об'єктивних причин, які можуть спонукати вас посадити горобину біля дому. Дерево може бути хорошим медоносом, що буде приваблювати бджіл та інших комах-запилювачів. Окрім того, з горобини можна виготовляти варення, чаї та настоянки.

Акація

Акація у дворі – це фактично інвестиція у власне хороше здоров'я. Чай з акації та мед із цього ж таки дерева можуть бути надзвичайно корисними для здоров'я. А аромат може також покращити настрій.

Окрім того, акація буде корисною і для покращення якості землі, на якій росте. Також дерево вважається символом родючості.

Калина

Важко уявити український двір без калини. Недарма предки оспівували це дерево у народній творчості, адже калина несе дуже позитивну енергетику здоров'я, молодості та сімейного щастя. Ще також дуже корисне дерево для молодят та родин із дітьми.



Калину можна сміливо садити у дворі / Фото Pexels

Груша

Предки вважали грушу символом довголіття, материнства та міцного шлюбу. Окрім того, дерево буде корисним і для вашої ягідної ділянки, адже груша може захищати малину, виноград та смородину від гнилі та шкідників.

Вільха

Лісники знають вільху як дерево, що може покращувати якість ґрунту, тож його можна використовувати для збагачення ділянок, які не дають багато врожаю. Вважається вільха і цінною декоративною рослиною, адже вона має дуже красиве ажурне листя та сережки.

У прикметах вільха відноситься до тих дерев, що мають позитивну енергетику – вона допомагає боротися із стресом та може забирати на себе негатив людини.

Модрина

Якщо ви не хочете садити на подвір'ї плодові дерева, а натомість хочете красиву декоративну рослину, тоді модрина може бути ідеальним варіантом для вас. Це дерево також вважається потужним антистресом, який допомагає відновити душевні сили. Окрім того, рослина також має і деякі лікувальні властивості.