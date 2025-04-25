Коли садити картоплю в травні: ці дні ідеальні для багатого врожаю

Ще не всі дачники посадили картоплю, тому травень – ідеальний місяць для висаджування овочів. Температура повітря вже стабільно тепла, ґрунт добре прогрітий, тому в травні можна висаджувати середньопізні та пізні сорти, які викопуються на початку вересня.

Ранні сорти картоплі можна саджати в перших числах травня, а пізні сорти – у середині травня та на початку червня, пише 24 Канал.

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Коли садити картоплю у травні

Ще наші предки зверталися до місячного календаря, щоб дізнатися найкращий час для посадки овочів на городі. Певні фази Місяця є сприятливими для того, щоб овочі росли швидко, у великих розмірах та кількості.

Згідно з місячним календарем на травень картоплю варто садити в такі дні: 1 – 3 травня, 16 – 17 травня, 21 – 22 травня, 25 – 26 травня та 29 – 30 травня.

Перед посадкою підготуйте грядки й картоплю. Спочатку оберіть сорт – ранній, середній чи пізній. Ранню картоплю треба їсти одразу, а от пізні та середньостиглі сорти можна тривалий час зберігати.



Названо найкращий час для посадки картоплі / Фото Pexels

Садити картоплю треба на тій грядці, де добре прогрівається сонце. Перед посадкою ділянку треба перекопати й прибрати бур’яни. Рекомендовано на кожен квадратний метр вносити кілька кілограмів компосту, перегною чи іншого добрива.

Для підживлення картоплі під час посадки рекомендують використовувати як органічні, так і мінеральні добрива. Більше про них читайте в нашому матеріалі.

Найкраще для посадки посадки підходить проросла картопля. Кладуть картоплю паростками догори в лунки глибиною 10 сантиметрів. Між кожною картоплиною має бути 30 сантиметрів, а між рядами – по 50 сантиметрів.

Після посадки картоплю треба підливати кожен тиждень, а коли з’являться бутони, то підливати можна двічі на тиждень.