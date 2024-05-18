Коли садити помідори навесні: точні дати, які забезпечать подвійний урожай

На кожному городі точно є відведене місце для посадки помідорів. Залишається лише єдине питання – коли ж їх можна висаджувати у відкритий ґрунт? Щоб урожай був великим, розсаду варто висаджувати у певні дні.

Досвідчені городники не лише слідкують за погодними умовами й температурою повітря, але й визначають для себе особливі дні в посівному календарі, який справді впливає на урожай та робить його вдвічі більшим.

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Коли садити помідори у травні

Найкращими днями для посіву помідорів у травні вважаються кілька дат: 18 та 21 число. Та досвідчені садівники кажуть, що найкращий період для висаджування помідорів – це кінець травня. За їхніми рекомендаціями, помідори варто садити з 20 по 25 число.

Як садити помідори у відкритий ґрунт

За годину до посадки розсаду треба полити. Лунки на грядці варто викопати розміром з горщики, в яких росли помідори.

У кожну лунку поставте на дно деревний попіл, яєчну шкарлупу, лушпиння цибулі та чайну ложку суперфосфату. Підлийте ці лунки розчином з дріжджів. Використовуйте 10 грамів на 10 літрів води, щоб розсада краще росла.

Розсаду в лунки перекладіть так, щоб коріння трохи звисало. Тоді присипте рослини ґрунтом, ущільніть пальцями та полийте водою. Зверху навіть можна посипати трохи компостом.