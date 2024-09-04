Звісно, існують люди, у руках яких оживає навіть суха гілочка. Втім, є й такі, що раз на пів року приносять додому одинокий сукулент у надії, що цього разу він нарешті виживе. І якщо ви – у останній групі, тоді цей список невибагливих рослин саме для вас.

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Африканська драцена

Цей багаторічний сукулент дуже легко вирощувати, тож якщо драцени помирали у вас раніше, скоріш за все, проблема не у вашому догляді, а у ґрунті, в якому росла рослина. Зазвичай сукуленти продають у суміші для горщиків на основі торфу.

Втім, рослина набагато краще почуватиме себе у суміші, призначеній для кактусів та сукулентів, і зазвичай це суміш піску, пемзи та перліту. Рослина потребуватиме поливу тільки кожні два тижні влітку та щомісяця взимку. Поставити її можна у яскраво освітлену кімнату, і тоді рослина чудово ростиме сама по собі.

Заміокулькас

Ця рослина не дуже любить надмірну вологу, тож чудово поставиться до непередбачуваного графіку поливу. Головне – помістіть її у добре дренований ґрунт, в якому вона не буде висихати між поливами. Ви можете поливати рослину двічі на місяць влітку та раз на місяць взимку.

Головне, уникайте прямого яскравого освітлення, адже воно може призвести до появи опіків на листі рослини.



Заміокулькас не потребує багато догляду / Фото Pexels

Переромія туполиста

Ця рослина дуже популярна серед садівників-початківців, і недарма: вона майже не потребує догляду та може переносити слабке освітлення протягом кількох місяців без стресу.

Також її не бентежить сухий ґрунт, але перезволоження може призвести до біди, тож поливати квітку краще обережно.

Потос золотистий

Потос – це друг будь-якого садівника. Ця рослина невибаглива у догляді, хоч і надає перевагу яскравому непрямому освітленню. Втім, вона також може витримати і слабке світло, а також не потребує великої кількості поливу.

Для догляду достатньо буде час від часу протирати листя м'якою ганчіркою, аби видалити увесь пил, а також кожні кілька місяців можна вносити добриво. Та взимку ви можете відмовитися від цієї процедури, адже рослина перебуває у періоді спокою.

Аглаонема

Китайська вічнозелена рослина добре справляється з розсіяним світлом, але також гарно ростиме за яскравого непрямого освітлення. І попри те, що вона надає перевагу високій вологості, може витримувати і сухе повітря. Суміш для горщиків потрібно підтримувати у вологому стані з весни до осені, а взимку можна взагалі не турбуватися про полив.