Конечно, существуют люди, в руках которых оживает даже сухая веточка. Впрочем, есть и такие, что раз в полгода приносят домой одинокий суккулент в надежде, что на этот раз он наконец выживет. И если вы – в последней группе, тогда этот список неприхотливых растений именно для вас.

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Африканская драцена

Этот многолетний суккулент очень легко выращивать, поэтому если драцены умирали у вас раньше, скорее всего, проблема не в вашем уходе, а в почве, в которой росло растение. Обычно суккуленты продают в смеси для горшков на основе торфа.

Впрочем, растение гораздо лучше будет чувствовать себя в смеси, предназначенной для кактусов и суккулентов, и обычно это смесь песка, пемзы и перлита. Растение потребует полива только каждые две недели летом и ежемесячно зимой. Поставить его можно в ярко освещенную комнату, и тогда растение прекрасно будет расти само по себе.

Замиокулькас

Это растение не очень любит чрезмерную влагу, поэтому прекрасно отнесется к непредсказуемому графику полива. Главное – поместите его в хорошо дренированную почву, в которой оно не будет высыхать между поливами. Вы можете поливать растение дважды в месяц летом и раз в месяц зимой.

Главное, избегайте прямого яркого освещения, ведь оно может привести к появлению ожогов на листьях растения.



Замиокулькас не требует много ухода / Фото Pexels

Переромия туполистная

Это растение очень популярно среди начинающих садоводов, и недаром: оно почти не нуждается в уходе и может переносить слабое освещение в течение нескольких месяцев без стресса.

Также ее не смущает сухая почва, но переувлажнение может привести к беде, так что поливать цветок лучше осторожно.

Потос золотистый

Потос – это друг любого садовода. Это растение неприхотливое в уходе, хоть и предпочитает яркое непрямое освещение. Впрочем, оно также может выдержать и слабый свет, а также не требует большого количества полива.

Для ухода достаточно будет время от времени протирать листья мягкой тряпкой, чтобы удалить всю пыль, а также каждые несколько месяцев можно вносить удобрение. Но зимой вы можете отказаться от этой процедуры, ведь растение находится в периоде покоя.

Аглаонема

Китайское вечнозеленое растение хорошо справляется с рассеянным светом, но также хорошо будет расти при ярком непрямом освещении. И несмотря на то, что она предпочитает высокую влажность, может выдерживать и сухой воздух. Смесь для горшков нужно поддерживать во влажном состоянии с весны до осени, а зимой можно вообще не беспокоиться о поливе.