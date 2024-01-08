Якщо ви хочете урізноманітнити вигляд своєї квартири взимку, можливо, настав час додати до неї кілька зимових кімнатних рослин. Якщо ви будете правильно за ними доглядати, вони цвістимуть увесь січень та лютий.

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Різдвяний кактус

На відміну від багатьох інших кактусів, святкові є епіфітами, тож вони ростуть не на землі, а на гілках дерев. Вони мають зелені, сплющені стебла із часто зазубреними краями, а також цвітуть різноманітними відтінками жовтого, персикового, помаранчевого та рожевого кольорів.

Зазвичай квіти на різдвяному кактусі з'являються у найхолодніші місяці року та можуть триматися до шести тижнів. Для того, щоб вирощувати різдвяний кактус, вам потрібний добре дренований ґрунт та місце, де на нього потраплятиме яскраве світло.

Антуріум

Антуріуми – це яскраві і життєрадісні квіти, які точно припадуть вам до душі, якщо ви полюбляєте екзотику. Ця рослина має глянцеве зелене листя у формі серця і рожеві, червоні або ж білі суцвіття такої ж форми.

На щастя, антуріуми цвітуть майже цілий рік. Та для цього їм потрібні відповідні умови – достатньо світла, тепла та вологи, і тоді цвітіння може тривати місяцями.



Антуріуми можуть цвісти протягом всієї зими / Фото Pexels

Кислиця

Ця квітка також відома як трилисник, і має листя, яке за формою нагадує конюшину. Ці листочки можуть згортатися вночі, або якщо у приміщенні слабке освітлення.

Рослина може цвісти протягом кількох місяців взимку, до того ж ви можете контролювати її цвітіння, якщо переведете рослину у стан спокою.

Фіалки

Ці звичні будь-якому садівнику квіти можуть цвісти протягом усього року, а квіти тримаються до кількох тижнів, якщо ви будете правильно за ними доглядати.

Рослина має листя нечіткої форми з гофрованими краями. Для того, щоб вирощувати фіалки, вам потрібне місце із яскравим світлом та горщик із добре дренованим ґрунтом.

Каланхое

Ці ніжні квіти часто можна придбати в квітковому магазині у вже цвітучому стані. Рослина має розетку товстих, соковитих листків та пласкі кисті із дрібними квітами.

Для того, щоб змусити каланхое знову зацвісти ,вам потрібно дати йому 14 годин повної темряви, а потім знову помістити на світло протягом дня.