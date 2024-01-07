Можна скористатися деякими хитрощами, які допоможуть вашому авокадо якомога довше зберігатися свіжими. Спосіб зберігання авокадо залежить від кількох факторів того, в якому стані ви хочете його отримати – м’яким для гуакамоле чи твердим для нарізання шматочками. Про те, як правильно зберігати авокадо розповіла дієтолог Крісті Дель Коро.

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Як зберігати ціле авокадо

Щоб авокадо було свіжим та могло зберігатися кілька днів, поставте його просто в корзину на кухні, але подалі від фруктів та овочів. Разом вони не повинні стояти. Незріле авокадо може зберігатися на кухні 4-5 днів. Дозріле авокадо повинно легко піддаватися натисканню кінчиками пальців.

Якщо ваше авокадо вже дозріло, то найкраще буде, якщо ви поставите його в холодильник. Там воно буде залишатися свіжим впродовж кількох днів. Найкраще авокадо зберігати в холодильнику в харчовому контейнері або в ящику для зберігання овочів чи фруктів. Однак зверніть увагу, що банани або яблука виділяють етиленовий газ, який прискорить процес дозрівання продуктів, які знаходяться поруч.

Як зберігати авокадо свіжим
Як зберігати авокадо свіжим / Фото Pexels

Як зберігати розрізане авокадо

Пюре з авокадо помістіть в контейнер для їжі, але замість кришки використайте харчову плівку. Це допоможе запобігти попаданню кисню та перетворити зелену м'якоть на коричневу.

Також можна в авокадо додавати сік лимона чи лайма, щоб воно не чорніло. Половинку авокадо можна просто обгорнути харчовою плівкою, змастивши перед цим оливовою олією чи соком лайма. Загалом м’якоть авокадо може зберігатися в холодильнику 1-2 дні.