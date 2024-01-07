Можна скористатися деякими хитрощами, які допоможуть вашому авокадо якомога довше зберігатися свіжими. Спосіб зберігання авокадо залежить від кількох факторів того, в якому стані ви хочете його отримати – м’яким для гуакамоле чи твердим для нарізання шматочками. Про те, як правильно зберігати авокадо розповіла дієтолог Крісті Дель Коро.

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Як зберігати ціле авокадо

Щоб авокадо було свіжим та могло зберігатися кілька днів, поставте його просто в корзину на кухні, але подалі від фруктів та овочів. Разом вони не повинні стояти. Незріле авокадо може зберігатися на кухні 4-5 днів. Дозріле авокадо повинно легко піддаватися натисканню кінчиками пальців.

Якщо ваше авокадо вже дозріло, то найкраще буде, якщо ви поставите його в холодильник. Там воно буде залишатися свіжим впродовж кількох днів. Найкраще авокадо зберігати в холодильнику в харчовому контейнері або в ящику для зберігання овочів чи фруктів. Однак зверніть увагу, що банани або яблука виділяють етиленовий газ, який прискорить процес дозрівання продуктів, які знаходяться поруч.



Як зберігати авокадо свіжим / Фото Pexels

Як зберігати розрізане авокадо

Пюре з авокадо помістіть в контейнер для їжі, але замість кришки використайте харчову плівку. Це допоможе запобігти попаданню кисню та перетворити зелену м'якоть на коричневу.

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Також можна в авокадо додавати сік лимона чи лайма, щоб воно не чорніло. Половинку авокадо можна просто обгорнути харчовою плівкою, змастивши перед цим оливовою олією чи соком лайма. Загалом м’якоть авокадо може зберігатися в холодильнику 1-2 дні.