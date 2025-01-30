Кімнатні фруктові дерева можуть не тільки дати вам кілька плодів, але й забезпечити неймовірно ароматне цвітіння та бажану зелень. Вони додають будь-якій оселі не тільки затишного, але й індивідуального та вишуканого вигляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Карликовий гранат

Якщо ви хочете виростити вдома фруктове дерево, варто підшукати карликовий сорт. Воно залишається компактними та маленькими, і контролювати ріст такого дерева буде набагато простіше.

Карликовий гранат може поміститися у відносно невеликий горщик з добре дренованим ґрунтом, багатим на органічні речовини. Втім, поливати його так сильно, як решту фруктових дерев, не потрібно, адже гранат стійкий до посухи.

Лимонне дерево

Певно, ви вже бачили принаймні раз домашнє лимонне дерево? Окрім того, що воно може потішити вас домашніми цитрусовими, рослина ще й неймовірно ароматно цвіте. Білі квіти матимуть чудовий запах навіть у розпал зими.

Втім, запилювати таке дерево доведеться самостійно. Це не дуже складно – просто нанесіть невеликий пензлик на квітку з пилком і перенесіть його на іншу квітку.



Лимонне дерево можна виростити вдома / Фото Pexels

Кумкват

Так, цей екзотичний фрукт родом з південного Китаю можна виростити у себе на підвіконні. Він дає невеликі плоди, що за розміром нагадують виноградину. Втім, для того, щоб цвісти, дереву потрібно забезпечити 8 – 10 годин сонячного світла.

Тож краще таку рослинну розмістити біля південного вікна.

Мандарин

Мандарин має схожі вимоги до догляду з кумкватом – ґрунт має бути вологим, але не заболоченим. Якщо ви не впевнені, чи настав час поливу, занурте палець на кілька сантиметрів та перевірте, чи земля ще волога. Якщо так – дайте їй ще трохи часу підсохнути.

Авокадо

Виростити авокадо з кісточки можна дуже легко, і з цим впораються навіть новачки у садівництві. Втім, доведеться чекати чимало часу, перш ніж дерево дасть плоди – зазвичай від 15 до 20 років. Окрім того, в приміщенні дереву потрібно забезпечити досить багато сонячного світла.