Комнатные фруктовые деревья могут не только дать вам несколько плодов, но и обеспечить невероятно ароматное цветение и желанную зелень. Они добавляют любому дому не только уютного, но и индивидуального и изысканного вида, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Карликовый гранат

Если вы хотите вырастить дома фруктовое дерево, стоит подыскать карликовый сорт. Оно остается компактными и маленькими, и контролировать рост такого дерева будет гораздо проще.

Карликовый гранат может поместиться в относительно небольшой горшок с хорошо дренированной почвой, богатой органическими веществами. Впрочем, поливать его так сильно, как остальные фруктовые деревья, не нужно, ведь гранат устойчив к засухе.

Лимонное дерево

Вероятно, вы уже видели по крайней мере раз домашнее лимонное дерево? Кроме того, что оно может порадовать вас домашними цитрусовыми, растение еще и невероятно ароматно цветет. Белые цветы будут иметь замечательный запах даже в разгар зимы.

Впрочем, опылять такое дерево придется самостоятельно. Это не очень сложно – просто нанесите небольшую кисточку на цветок с пыльцой и перенесите ее на другой цветок.



Лимонное дерево можно вырастить дома / Фото Pexels

Кумкват

Так, этот экзотический фрукт родом из южного Китая можно вырастить у себя на подоконнике. Он дает небольшие плоды, что по размеру напоминают виноградину. Впрочем, для того, чтобы цвести, дереву нужно обеспечить 8 – 10 часов солнечного света.

Поэтому лучше такую растительную разместить возле южного окна.

Мандарин

Мандарин имеет схожие требования к уходу с кумкватом – почва должна быть влажной, но не заболоченной. Если вы не уверены, пришло ли время полива, погрузите палец на несколько сантиметров и проверьте, или земля еще влажная. Если да – дайте ей еще немного времени подсохнуть.

Авокадо

Вырастить авокадо из косточки можно очень легко, и с этим справятся даже новички в садоводстве. Впрочем, придется ждать немало времени, прежде чем дерево даст плоды – обычно от 15 до 20 лет. Кроме того, в помещении дереву нужно обеспечить достаточно много солнечного света.