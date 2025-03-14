Дадуть урожай навіть в сухому саду без поливу: посадіть ці 4 фруктові дерева

Фруктові дерева – це чудовий спосіб не тільки прикрасити свій сад та створити у ньому тінь, але й самостійно виростити смачні плоди.

Не всі садівники мають можливість регулярно поливати фруктові дерева, але це не значить, що вам потрібно взагалі відмовитися від ідеї виростити свої плоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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На щастя, існують плодові дерева, які чудово переносять посуху та відсутність поливу.

Гранат

Яскраві гранатові дерева додають яскравого кольору будь-якому ландшафту, і вони також ідеально підходять до клімату, схильного до посухи. Гранатове дерево має сильну та глибоку кореневу систему, а це значить, що воно може переносити досить тривалі періоди без води.

Цей декоративний листяний кущ має глянцеве зелене листя, яскраві помаранчево-червоні квіти та унікально солодкі плоди.



Гранат майже не потребує поливу / Фото Pexels

Оливкове дерево

Ще один кандидат для посушливих, проте спекотних ділянок. Це елегантне дерево самозапилюється, має сірувато-зелене листя та запашне весняне цвітіння.

До речі, оливкове дерево чудово росте на широкому спектрі ґрунтів – зокрема й на засолених та піщаних типах.

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Алича

Алича – це одне з дерев, що може чудово рости без особливого догляду, і водночас щороку тішити соковитими фіолетовими плодами.

Окрім того, дерево може похвалитися глибокою та розгалуженою кореневою системою, що дозволяє рослині адаптуватися до кам'янистих, піщаних та сухих місцевостей.

Шовковиця

Терпкі ягоди червоної шовковиці можна перетворити на варення, або ж їсти свіжими прямо з дерева – в будь-якому випадку вам не доведеться витрачати надто багато часу для догляду за цією рослиною.

Дерева можуть рости на різних ґрунтах, а великі розміри шовковиці роблять її добре придатною для просторих ландшафтів.