Під час прибирання господині часто використовують відбілювач хлоровмісний чи аміак, однак на кухні з ними треба бути дуже обережними й точно забути про те, що ними можна мити духовку.

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Чому не можна мити духовку відбілювачем та аміаком

Відбілювач корисний тим, що здатен вбивати бактерії, однак у духовці він може пошкодити матеріали всередині приладу та роз’їсти покриття на склі. Відповідно надалі духовка стане вразливою до появи нових плям. Хлорка також здатна металеві деталі зробити більш схильними до корозії.

Попри те, що відбілювач вбиває бактерії та прибирає поганий запах, поверхні очищує погано. Розпорошення на духовку не видалить бруд чи жир.

Аміак прибере поверхневі плями, але це теж хімічна їдка речовина, тому краще не мити ним нічого, що пристосовано для приготування їжі, аби він не потрапив у продукти.

Використання разом відбілювача та аміаку призведе до створення токсичних газів, які призведуть до проблем з диханням. Їхнє поєднання може роз’їдати шкіру, очі, слизову оболонку носа, горло чи рот.



Аміаком та відбілювачем не можна мити духовку / Фото Pexels

Як чистити духовку правильно

Для очищення ідеально підійде сода та оцет. Розведіть соду з водою та вимийте сумішшю жир та залишки їжі всередині духовки. Густу пасту можете нанести та залишити на 20 хвилин на внутрішній частині приладу. Тим часом скляні двері можна обробити оцтом. Просто помийте дверцята за допомогою розпилення оцту по поверхні.

Решітки духовки можна очистити за допомогою теплої води та засобу для миття посуду. Занурте решітки у мильний розчин у ванній чи великому піддоні на 2 години. Після цього почистіть все жорсткою щіткою. Її можна використовувати виключно до решіток.