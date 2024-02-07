Кожна частина тіла "дає сигнал", якщо з нею щось не так. Це ж стосується й шкіри. Та часом вона може не лише бути ознакою того, що ви підібрали неправильний догляд чи щось забагато з’їли, але й закликати звернути увагу на багато інших аспектів.

Читайте також 5 продуктів, які надзвичайно корисні для шкіри: у них є колаген

Саме текстура та колір шкіри можуть багато розповісти про ваше здоров’я. Хірург-дерматолог з Нью-Йорка Джеремі Брауер розповів, на що треба насамперед звернути увагу.

Почервоніння

Найчастіше почервоніння є ознакою розацеа чи акне. Також впливати на червонуваті плями може алергічна реакція або ж подразнення шкіри. Найчастіше це стається через креми чи будь-які інші засоби, які не підходять саме вашій шкірі.

В іншому випадку, крихітні червоні чи фіолетові вкраплення, які не бліднуть при натисканні, можуть свідчити про авітаміноз. Червоний висип на щоках виникає при вовчаку.



Почервоніння обличчя може вказувати на певні проблеми / Фото Pexels

Зміна кольору

Лікар зазначає, що кольори можуть бути різними і кожен з них вказує на якусь певну причину. До прикладу, червоний сигналізує про запалення, коричневий вказує на зміни пігментації, а от синій може характеризувати проблеми з судинами.

Рожеві та жовті плями на гомілках сигналізують про те, що треба пройти обстеження на діабет. Втім серед ймовірних ознак ці плями можуть вказувати на проблеми зі щитоподібною залозою чи сигналізувати про запальне захворювання (ревматоїдний артрит).

Товщина шкіри

Значне потовщення шкіри може бути ще однією ознакою діабету. Найчастіше шкіра грубшає на пальцях, руках та ногах. Також ви можете відчувати погане самопочуття. У такому випадку слід обов’язково звернутися до лікаря за консультацією.