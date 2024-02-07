Коли мовиться про модні дієтичні добавки, продукти з колагеном є надзвичайно популярними. Та для того, щоб отримати цю речовину, вам необов'язково купувати їх – достатньо їсти правильні продукти. І дієтологиня Крістіна Манян розповіла, які саме.

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Риба

Коли ми говоримо про природне виробництво колагену, риба – це один з найкращих продуктів, які тільки можна уявити. Особливо корисними для вас будуть такі сорти риби, як лосось, адже він містить особливо багато омега-3 та може запропонувати вам якісний білок у формі амінокислот для підтримки виробництва колагену.

Також ви можете їсти і меншу рибу – наприклад, анчоуси та сардини, адже вони упаковуються без пошкодження кісток, шкірки та сполучних тканин. І хоч ви ледь усвідомлюєте, що їсте їх, вони можуть забезпечити необхідні для вашої шкіри амінокислоти.

Цитрусові фрукти

Серед продуктів, які містять надзвичайно корисний вітамін С, особливу увагу вам варто звернути на цитрусові, а саме на лимони, апельсини, грейпфрути та лайми. Вітамін С може допомогти зберегти колаген в організмі, а також відіграє досить важливу роль у виробництві власного колагену у тілі.

Ви можете і випити склянку води з соком лимона, чи з'їсти половину апельсина на сніданок – однаково ви отримаєте велику користь для організму та шкіри зокрема.



Апельсини дуже корисні для шкіри / Фото Pexels

Яйця

Звісно, у яйцях міститься величезна кількість надзвичайно корисних речовин: пролін, цинк та сірка. Втім, яйця також можуть підтримувати і утворення колагену в організмі.

Цинк здебільшого міститься у жовтку, проте пролін і сірка зосереджені в білках. Тож навіть якщо ви їсте тільки білу частину яйця, ви все ще можете отримати чимало користі.

Квасоля

Існує чимало джерел білка рослинного походження, тож навіть у випадку, якщо ви притримуєтеся веганської дієти, ви можете отримати усі необхідні вітаміни та мінерали, що потрібні для підтримки вироблення колагену.

Зокрема, для цього вам варто додати до свого раціону ситні бобові – наприклад, квасолю. З неї ви можете отримати чимало міді, а також корисних амінокислот, які утворюють колаген.

Молюски

Якщо ви полюбляєте молюски та устриці, це може чудово вплинути на вашу шкіру, адже ці продукти є дуже ефективними прискорювачами колагену. Солоні смаколики не тільки наповнені корисними амінокислотами, але і містять чимало міді та цинку, які також потрібні вашому тілу.