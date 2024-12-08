Якщо ви мрієте про кімнатні рослини, але зовсім не вмієте за ними доглядати, засмучуватися не варто, адже рішення все ще існує, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Все, що потрібно зробити – це завести правильні рослини.

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Зміїна рослина

Вирощуванні цієї рослини не викличе у вас навіть тіні труднощів – вона може прожити без поливу до місяця, її можна ставити і на світлі, і у напівтіні, і в усьому іншому вона також не потребує суттєвого догляду.

Зміїні рослини також мають надзвичайно ефектний вигляд та можуть швидко досягти значного розміру, що робить їх ідеальними вазонами для заповнення незатишного пустого простору.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Потос

Золотисто-зелене листя потоса, що звивається вниз чи вгору, може прикрасити будь-яку кімнату. Ще одна його перевага – ви можете навіть не перейматися про догляд за рослиною, адже він їй потрібний мінімальний.

Китайська вічнозелена рослина

Ця рослина також вражає своїм декоративним зеленим листям зі сріблястими плямами. Також вона чудово переносить слабке освітлення та може процвітати, навіть якщо ви періодично забуватимете про її полив. Окрім того, рослина має чимало різновидів, і ви можете обрати саме той, що вам до вподоби.

Монстера

Цій рослині для росту потрібний мінімальний догляд та зовсім трохи поливу. Перед тим, як від'їжджати надовго, її просто можна поставити у ванну та буквально обмити водою. Монстера оцінить і вологість, і ретельний полив.



Монстера не потребує багато догляду / Фото Pexels

А якщо ви поставите її в ділянку дому з яскравим сонцем, тоді вона порадує вас ще й новими текстурними листочками.

Сріблястий філодендрон

Ця рослина має шикарне оксамитове листя, але водночас може рости навіть в умовах зовсім слабкого освітлення. Філодендрон не вимагає особливого догляду та може чудово виживати в тінистих приміщеннях та отримувати воду тільки час від часу.