Небезпечні та отруйні: які кущі не можна садити біля дому

У наших предків існували прикмети, яких вони дотримувалися та не саджали біля хати певні види кущів. Вони вважали, що рослини мають погану енергетику, тому не варто, щоб вони були близько до людей.

Кущі здатні зробити подвір’я красивішим, однак треба переконатися в тому, які ж саме рослини можна садити біля будинку, пишуть Porady 24.

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Виявляється, треба уникати кількох кущів, щоб не привернути в дім нещастя, якщо вірити прикметам, або ж не нашкодити собі, бо деякі кущі є не зовсім безпечними.

Туя

Кажуть, якщо посадити біля дому тую, то дівчата не зможуть вийти заміж або ж одружаться надто пізно. У багатьох культурах туя вважається кущем скорботи й печалі.

Гортензія крупнолисна

Кущі гортензії часто висаджують біля дому. Квіти широко розростаються яскравими бутонами, однак рослина вважається токсичною. У листі та стеблах міститься висока концентрація отруйних речовин, які можуть зашкодити людині. Тому кущ краще не садити в тих місцях, де ви проводите багато часу.



Гортензія є отруйним кущем / Фото Садовий центр Лізгард

Бузина

Кущ бузини має дуже приємний запах, коли зацвітає. Його часто використовують для сиропів, які допомагають від бронхіальної астми. Втім бузина є отруйною та небезпечною, тому біля неї довго перебувати не можна.