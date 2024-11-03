Посадіть ці 5 квітів: вони цвітуть весь осінній сезон

Кожен садівник мріє створити ідеальний сад, що цвістиме протягом цілого року. Але для цього потрібно правильно підібрати рослини та висадити їх на ділянці.

Навіть коли літо закінчується, це зовсім не значить, що ви маєте попрощатися з гарним цвітінням квітів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Осінь все ще може надати деякі неймовірні можливості для вашого саду.

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Деревій папоротелистий

Ця рослина надзвичайно проста у догляді та має довговічні золотисті квіти, що починають цвітіння рано навесні, а закінчують пізно восени. Окрім того, рослина також має сріблясто-зелене текстуроване листя, що може додати їй привабливості.

Ще одна перевага квітки – її можна засушити на зиму для створення багатьох цікавих композицій.

Золотушник

Ця рослина має приголомшливі жовті квіти, які ростуть на вигнутих довгих стеблах. Вона може забезпечити ваш сад рясним цвітінням та добре протистоїть шкідникам та різним хворобам у саду.

Окрім того, вона поширюється не дуже сильно, і не спричиняє алергії.

Гісоп

Ця рослина рясно цвіте із середини чи кінця літа й аж до пізньої осені. Вона може приваблювати чимало бджіл та метеликів, і дає прекрасний цвіт від пурпурового до лавандово-рожевого кольору.

Рослина прекрасно переносить і спеку, і низьку температуру. Окрім того, вона чудово зберігається в букетах та легко заповнить дім приємним ароматом.

Айстра

Звісно ж, ця квітка має займати центральне місце у будь-якому осінньому саду, адже може замилувати око ефектним різнокольоровим цвітінням. Окрім того, нектар цих рослин є важливим джерелом їжі для багатьох метеликів. А велика кількість дрібних квітів ідеально підходить для доповнення осінніх букетів.



Айстра цвіте восени дуже довго / Фото Pexels

Шавлія мексиканська

Ця шавлія цвіте восени та дає неймовірні фіолетові квіти у яскравих лаймово-зелених чашечках. Вона може приваблювати бджіл та метеликів, і навіть після зникнення квітів виглядає привабливо та цікаво. Стебла рослини можна легко включити у чимало квіткових композицій та доповнити ними букети.