Які квіти посадити на цвинтарі: список рослин, які добре приживаються

Збираючись посадити квіти на цвинтарі, варто врахувати, чи буде певна рослина зростати в даному місці. Здебільшого це залежить від наявності сонця чи тіні. Квіти садять на могилах, щоб озеленити територію та надати доглянутого вигляду пам’ятнику чи надгробку.

На могилі важливо садити ті квіти, які не вимагають особливого догляду та можуть добре рости, навіть якщо ґрунт буде сухим. Якщо ви живете далеко, то однорічні квіти сіяти не варто, адже вони потребують рясного поливу – це петунія, чорнобривці тощо.

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Від екзотичних квітів відмовтеся, оскільки вони дуже примхливі в догляді та з великою ймовірністю можуть не прижитися на цвинтарі.

Які рослини та квіти посадити на цвинтарі

Якщо у вас невеличка ділянка для саджання рослин, але ви хочете щось посадити, то сукуленти стануть чудовим вибором. Вони не вимагають частого поливу та є стійкими до посухи. На могилах можна садити очиток, кам’яну троянду, молодило.

Для красивого озеленення посадіть барвінок, конвалію чи деревій. Ці рослини теж невибагливі та не потребують догляду. Серед однорічних квітів можна визначити кілька варіантів, які добре приживаються – це віола, календула, садова гвоздика, сухоцвіти. Найчастіше на цвинтарях серед цибулинних квітів можна зустріти нарциси й тюльпани.

Часто обираючи квіти для посадки на цвинтарі, люди задумуються над їхнім символічним значенням та чи доречними вони будуть. Лілії є традиційним символом жалоби, тому їх можна висаджувати на могилі.



Лілії можна садити на цвинтарі / Фото Pexels

Посадити на цвинтарі можна невибагливі сорти троянди. Коли кущ розростеться, то буде мати гарний вигляд. Ці квіти асоціюються з любов’ю та повагою, тому їх також можна садити на могилі близької людини. Важливо лише обрати сорт, який не буде потребувати догляду.

Хризантеми теж дуже часто садять на цвинтарі. Вони асоціюються зі смертю та похоронами, тому добре підходять для саджання на могилі. Знайдіть лише такий сорт, який переносить спеку та не потребує укриття взимку.

Це не повний перелік квітів, які можуть бути посаджені на могилах. Відштовхуйтеся від власних вподобань та тих рослин, які любила людина за життя. Квіти на могилі – це данина поваги близькій людині, тому не залишайте пусту землю, а обов’язково висадіть прості в догляді та красиві рослини.