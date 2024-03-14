Щоб додати краси: 5 квітів білого кольору, які варто посадити біля хати

Білі квіти завжди привертають увагу та красиво виглядають в контрасті із зеленню. Їх також садять, щоб трохи урізноманітнити різні кольори інших рослин. Також квіти додають контрасту та балансу ландшафтному дизайну.

Прийшла весна, тому радимо висадити на присадибній ділянці кілька красивих квітів білого кольору або ж вибрати для себе якусь особливу рослину.

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Маргаритки

Білі квіти стануть доповненням до будь-якого саду. Вони зовсім невибагливі, досить витримали та не потребують особливого догляду.

Нарциси

Ці красиві квіти є унікальними завдяки високим, тонким стеблам та цікавим суцвіттям парасольковидної форми. Нарциси є багаторічними, простими у вирощуванні та стійкі до зимових морозів.



За нарцисами легко доглядати / Фото Pexels

Гарденія

Ця рослина є вибагливою, але посадивши її, ви отримаєте винагороду у вигляді неймовірного запаху та красивих білих квітів з темно-зеленим листям. Найкраще місце для них – сонячне з легкою тінню. Рослина любить вологість, тому коли посуха, гарденію треба підливати.

Півонії

Сорти півоній білого кольору – це класика, яка точно має бути у вашому саду. Квіти є багаторічними та легкі у вирощуванні, тож будуть тішити вас кожної весни.

Троянди

За кущами троянди теж легко доглядати, тому не бійтеся, що ви зможете якось запустити рослину. Найкраще квіти приживаються у сонячному місці.